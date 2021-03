Procura um robô aspirador com descarga automática? Conheça os Proscenic

Os robôs aspiradores são uma das melhores invenções para ajudar nas tarefas domésticas. Se pensarmos num aspirador mais tradicional, o seu depósito de lixo dá perfeitamente para uma semana de aspirações diárias, ou até mais, mas nos robôs aspiradores não é bem assim, ao fim de uma ou duas aspirações é necessário limpar o lixo do depósito.

A solução apresentada por muitas marcas passa pela descarga automática que fica na base de carregamento. Considerando o aumento da procura por este tipo de aspiradores, hoje deixamos duas sugestões da marca Proscenic.

Robôs aspiradores com descarga automática

Ter um robô aspirador é uma ajuda fundamental nos dias que enfrentamos. No meio de tanta tarefa do dia-a-dia, ter um robô que passa pela casa e a deixa sem pó, sem migalhas, pelos dos animais ou cabelos que caem com a mudança de estação, não tem palavras que o descrevam.

Mas se assim é, minimizar as vezes que se tem que limpar o depósito do lixo, eleva a sua utilidade. As duas soluções da marca Proscenic que hoje lhe damos a conhecer, não se destacam apenas por isso, por ter descarga automática. Destacam-se também pela forma como se ligam ao smartphone podendo ser controlados remotamente em diversas vertentes.

Por exemplo, permite controlar o poder se sucção, as áreas a aspirar, permite criar áreas restritas e fazer agendamentos, entre outras opções.

Mas há mais em comum, além de aspirar, estes modelos também permitem passar o pano no chão com água. Tal como já pudemos comprovar com vários modelos aqui testados, esta não é a solução de limpeza mais eficaz quando pensamos numa limpeza profunda, mas é uma solução excelente para o dia-a-dia.

Proscenic M7 Pro

O Proscenic M7 Pro tem um poder de sucção de 2700 Pa. O tanque de lixo é de 600 ml sendo descarregado na base a cada aspiração e ainda existe um tanque de água de 110 ml. A sua autonomia é de 90 a 150 minutos, dependendo, claro, do poder de sucção utilizado.

O aspirador Proscenic M7 Pro com descarga automática está disponível por cerca de 350 €, com o código de desconto PROSCM7A2. O envio é rápido, com entrega a partir de armazém europeu.

Proscenic M7 Pro

Proscenic M8 Pro

Já o Proscenic M8 Pro tem um poder de sucção também de 2700 Pa, ajustável através da app e com deteção de carpetes. Segundo indicação da marca, esta bateria será indicada para uma área máxima de 200 metros quadrados. Ainda assim, este valor é variável consoante o modo de aspiração utilizador.

Tem um tanque de lixo de 280 ml e um de água de 300ml. Uma vez mais, quando a aspiração termina e o robô volta à base, o depósito é descarregado automaticamente.

Resta referir que ambas as propostas podem ser ligadas à Alexa ou Google Assistant.

O aspirador Proscenic M8 Pro com descarga automática está disponível por cerca de 460 €, utilizando o código de desconto PROSM8PRO. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Proscenic M8 Pro