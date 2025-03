Descoberta espantosa: 128 novas luas em órbita de Saturno

A corrida entre Júpiter e Saturno pelo maior número de luas do Sistema Solar pode ter acabado finalmente. A descoberta é incrível!

Não uma, não duas, mas 128 luas à volta de Júpiter

Uma equipa de cientistas encontrou 128 luas desconhecidas à volta de Saturno, numa descoberta oficialmente reconhecida pela União Astronómica Internacional.

Isto eleva o número total de luas conhecidas do planeta para 274, deixando Júpiter, com as suas meras 95 luas, na poeira.

O primeiro indício de que havia mais luas à espera de serem descobertas surgiu entre 2019 e 2021, quando foram identificados 62 desses objetos.

Nessa altura, foram também detetados outros pequenos objetos que ainda não podiam ser designados.

Com o conhecimento de que estas eram provavelmente luas, e que provavelmente havia ainda mais à espera de serem descobertas, revisitámos os mesmos campos do céu durante três meses consecutivos em 2023.

Disse o astrónomo Edward Ashton da Academia Sincia em Taiwan.

Com toda a certeza, encontrámos 128 novas luas. Com base nas nossas projeções, penso que Júpiter nunca irá recuperar o atraso.

Acrescentou o astrónomo.

Estas luas, para sermos claros, não são como a Lua da Terra, bonita, grande e agradavelmente esférica.

São luas minúsculas, todas inchadas e em forma de batata, com apenas alguns quilómetros de diâmetro - aquilo a que se chama luas irregulares.

Os investigadores acreditam que, no início da história do Sistema Solar, elas constituíam originalmente um pequeno grupo de objetos capturados pela gravidade na órbita de Saturno.

Uma série de colisões subsequentes tê-los-ia esmagado em pedaços de lua, resultando na preponderância de pequenas rochas que os astrónomos encontraram.

De facto, acreditam que uma colisão deve ter ocorrido há apenas 100 milhões de anos, o que é um piscar de olhos muito curto para um planeta. A localização das luas, também, dentro do grupo nórdico das luas de Saturno, sugere que foi neste local que ocorreu a recente colisão.

O grupo Nórdico é constituído por luas que orbitam em direção retrógrada, em ângulos inclinados e em trajetórias elípticas, fora dos anéis de Saturno. Tal como as luas recém-descobertas, também elas são relativamente pequenas.

Batatas. Anéis. Parecem familiares, de alguma forma...

Um grupo de 64 luas foi descrito em pormenor num novo artigo submetido ao Planetary Science Journal.

O preprint está disponível no arXiv.