Há um novo problema no Android Auto! Desta vez é no scroll

A Google tem acelerado os trabalhos para desenvolver o Android Auto e dar-lhes novidades. Este é assim um momento importante, ainda que dai resultem situações que limitam esta proposta. Um novo bug está a ser reportado e que traz problemas ao usar o scroll no ecrã do Android Auto.

Por motivos de segurança, o Android Auto limita voluntariamente o scroll, mas, desde há algumas semanas, um bug parece ir mais além, bloqueando por completo a navegação em determinadas aplicações. Vários utilizadores relatam que as suas playlists ou bibliotecas de podcast regressam consistentemente ao topo após percorrerem algumas linhas.

Este bug foi reportado por muitos utilizadores desde fevereiro de 2025, com um aumento de queixas nos fóruns da Google. O problema manifesta-se como uma incapacidade de percorrer listas para além de alguns itens antes de regressar automaticamente ao início. Curiosamente, esta avaria só ocorre quando há música a tocar, como pode ver abaixo. Quando é pausado, a scroll volta ao normal.

Várias aplicações são afetadas, incluindo o Amazon Music, o Podcast Addict, o SoundCloud e o Qobuz, mas também outros serviços que dependem da mesma estrutura do Android Auto. A origem do problema pode, portanto, vir de uma atualização recente do sistema, e não de um problema específico dos programadores das aplicações em questão.

Ainda não foi apresentada nenhuma solução oficial ainda e a Google ainda não anunciou uma possível correção. Este bug faz recordar outro problema recente com o YouTube Music, onde a funcionalidade de pesquisa de texto ficou inoperacional.

Até que uma correção seja lançada, os utilizadores afetados têm poucas opções. Uma das únicas alternativas é pausar temporariamente a música para poder navegar pelas playlists corretamente. Uma restrição frustrante para quem utiliza frequentemente o Android Auto para ouvir música ou podcasts enquanto conduz.

Esta é mais uma situação que se soma à longa lista de problemas que já passara no Android Auto. A Google tem sabido dar resposta a estas situações, ainda que pode vezes demore mais que o pretendidos pelos utilizadores.