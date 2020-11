COVID-19: Recebeu uma SMS de alerta da Proteção Civil?

A pandemia está longe de estar controlada e o números indicam que há cada vez mais casos. Nesse sentido, é preciso colocar em prática todas as ações necessárias com o objetivo de alertar a população para o momento que vivemos.

Hoje a Proteção Civil começou a enviar SMS para os portugueses como forma de alerta para a COVID-19.

Recebeu um AvisoPROCIV da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)? A ANEPC começou hoje a enviar alertas aos portugueses tal como já aconteceu no passado com os incêndios.

Na SMS é pedido aos portugueses que usem máscara, lavem as mãos, cumpram a distância física e instalem a app STAYAWAY COVID. Além disso, é ainda indicado o site EstamosON. Esta plataforma tem o objetivo de apresentar numa plataforma única todas as informações relevantes sobre as medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus. Este site pretendia ser um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pelo COVID-19.

De relembrar que Portugal tem neste momento 121 concelhos em confinamento parcial por causa da COVID-19.

COVID-19: Medidas Excecionais em vigor em 121 concelhos

Dever de permanência no domicílio

Dever de permanência no domicílio – medida abrange 7,1 milhões de pessoas.

Exceto para o conjunto de deslocações já previamente autorizadas, às quais se juntam as deslocações para atividades realizadas em centros de dia, visitas a utentes em estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados integrado ou outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como as deslocações a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras e as deslocações necessárias para saída de território nacional continental.

Comércio fecha às 22 horas

Encerramento às 22 horas de estabelecimentos comerciais a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontram nos centros comerciais.

Restaurantes fecham às 22.30 horas

Os autarcas de cada município podem fixar um limite de encerramento inferior ao limite máximo estabelecido, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança.

Seis pessoas por grupo em restaurantes

Limita-se a seis o número de pessoas em cada grupo em restaurantes, para todo o território nacional, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar

Proibidas celebrações ou eventos

São proibidas celebrações ou outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

Proibido feiras e mercados

É proibida a realização de feiras e mercados de levante.

Cerimónias religiosas e espetáculos

Podem realizar-se cerimónias religiosas e espetáculos de acordo com as regras da Direção-Geral da Saúde.

Teletrabalho obrigatório

Teletrabalho volta a ser obrigatório, independentemente do vínculo do trabalhador, quando as funções o permitam e salvo impedimento deste último.

Desfasamento de horários

Volta a aplicar-se o desfasamento de horários nos locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores.

Medidas em vigor no resto do país

No âmbito da situação de calamidade, estão em vigor as seguintes medidas em território continental:

Proibidos ajuntamentos com mais de cinco pessoas na via pública e “outros espaços de uso público de natureza comercial”.

na via pública e “outros espaços de uso público de natureza comercial”. Os casamentos e batizados marcados devem ter no máximo 50 pessoas.Todos têm de cumprir as normas de afastamento físico e de proteção individual, como o uso de máscara.

marcados devem ter no máximo 50 pessoas.Todos têm de cumprir as normas de afastamento físico e de proteção individual, como o uso de máscara. Proibidos eventos académicos em contexto não letivo.

em contexto não letivo. Reforço das ações de fiscalização para apurar o cumprimentos das regras sanitárias na via pública, estabelecimentos comerciais e restauração.

para apurar o cumprimentos das regras sanitárias na via pública, estabelecimentos comerciais e restauração. Multas até 10 mil euros a pessoas coletivas, como estabelecimentos comerciais e de restauração, que não assegurem os parâmetros estabelecidos quanto à lotação e ao distanciamento físico.

a pessoas coletivas, como estabelecimentos comerciais e de restauração, que não assegurem os parâmetros estabelecidos quanto à lotação e ao distanciamento físico. Uso de máscara obrigatório a pessoas com mais de dez anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas, “sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável”.

