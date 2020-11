A pandemia veio mudar o paradigma do trabalho em equipa, que passou em muitos casos para teletrabalho. A obrigatoriedade de confinamento, sempre que possível, leva à necessidade de adoção de novas ferramentas, de forma a minimizar o impacto de não estar presencialmente com a equipa de trabalho.

Com isso em mente, a equipa do Zenkit pôs mãos à obra e criou o Zenchat, uma aplicação de chat que integra funcionalidades de gestão de tarefas.

As aplicações de mensagens instantâneas são fundamentais em trabalho remoto. Se numa chamada de voz ou vídeo é exigida uma atenção dedicada e forçada dos intervenientes, no caso de um chat a comunicação decorre na medida do possível.

No entanto, a generalidade das aplicações de chat não fornece a estrutura necessária para produtividade, e há assim um problema grave de organização. É muito provável que se perca informação importante, que pode acabar por não chegar ao seu destino e não desencadear o que se pretende.

Zenchat, muito mais que uma aplicação de chat

O Zenchat surge assim como a primeira app que combina a funcionalidade de chat com a gestão de tarefas. Dessa forma, qualquer mensagem pode ser convertida numa tarefa, à distância de 2 cliques.

O passo seguinte é, naturalmente, associar mais informação a essa tarefa. Assim, com apenas um clique é possível aceder ao ecrã que permite definir parâmetros como uma data, lembretes, atribuição, adicionar sub-tarefas, notas e ficheiros.

As tarefas criadas a partir do chat ficam listadas, acessíveis a partir do ícone no canto superior direito da janela de chat, onde se podem organizar facilmente. Já se a janela de chat for criada a partir de um projeto ou coleção, então todas as tarefas criadas passam a fazer parte dessa coleção, tudo de forma automática.

Assim, o Zenchat permite ir mais além e mudar alguns hábitos de trabalho, para melhor:

Converter rapidamente uma mensagem numa tarefa, definindo logo de seguida toda a informação relevante, sem necessidade de mudar de aplicação;

Permitir utilizar o chat para discussão e planeamento de tarefas, sem que se perca informação vital;

Optar por ver chats relacionados com todas as tarefas num projeto, ou focar apenas nas próprias tarefas;

Ligar ao Zenkit e associar as tarefas do Zenchat diretamente nas vistas avançadas como Kanban, Gantt, e vice-versa;

É uma ferramenta pronta para utilização corporativa: SSO, provisionamento SCIM, ferramentas de administração, gestão de identidade, etc.

O Zenchat é uma aplicação gratuita com um plano pago, ainda com detalhes por anunciar. Foi concebido para poder ser utilizado como uma app de chat independente, mas pode ligar-se facilmente ao Zenkit Base e ao To Do.

Pode ser acedido em qualquer local, a partir do browser. Alternativamente, podem ser utilizadas apps desktop, disponíveis para Windows e Mac. Estão ainda disponíveis apps para Android e iOS.

Zenchat