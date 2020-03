Covid-19: Porto Editora dá acesso gratuito a conteúdos da Escola Virtual

São várias as empresas que têm disponibilizado, gratuitamente, à sociedade, os seus serviços. Depois do Governo português ter decretado o fim das atividades letivas a partir de segunda-feira, a Porto Editora passou a disponibilizar, gratuitamente, conteúdos da Escola Virtual.

A Porto Editora decidiu dar acesso gratuito a todos os alunos dos ensinos básico e secundário à sua plataforma de e-learning Escola Virtual, como forma de diminuir o impacto negativo que a pausa letiva forçada, mas necessária, possa ter nas aprendizagens nesta fase do ano letivo.

De acordo com o comunicado, esta medida excecional vigorará durante esta pausa letiva e permitirá o acesso aos conteúdos educativos digitais do 1.º ao 12.º ano de escolaridade.

Os professores – que também têm acesso gratuito – poderão organizar aulas, propor exercícios para consolidação e revisão de matérias e partilhar os conteúdos com os seus alunos por simples email.

Enfrentamos uma situação excecional, que nos desafia, enquanto sociedade, a encontrar soluções para os problemas que se nos deparam. Um cenário como este, de nos vermos forçados a fechar todas as escolas, pode trazer um grau de instabilidade e alguma ansiedade e é isso que queremos diluir com esta iniciativa, dando a professores e alunos acesso a uma plataforma de estudo com aulas interativas que, atualmente, já é usada por 200 mil jovens e professores na maioria dos estabelecimentos de ensino

Vasco Teixeira, Administrador da Porto Editora

Como ter acesso à Escola Virtual da Porto Editora?

Para ter acesso gratuito à Escola Virtual, os alunos ou os encarregados de educação só têm de proceder a um registo simples, em que apenas é necessário identificar o estabelecimento de ensino e o ano de escolaridade, disponibilizando-se de imediato os conteúdos da plataforma e as versões digitais dos manuais escolares adotados no respetivo estabelecimento de ensino para esse ano de escolaridade.

Paralelamente, os professores podem criar na plataforma as suas turmas, agilizando o processo de partilha de conteúdos existentes na Escola Virtual ou mesmo conteúdos personalizados, com a possibilidade de monitorizarem todo o trabalho dos seus alunos através de tarefas.

A Escola Virtual é uma plataforma de ensino e aprendizagem, de subscrição anual paga, da responsabilidade do Grupo Porto Editora, existente desde 2005, que proporciona uma metodologia baseada na adaptação de tecnologias avançadas, permitindo a utilização, em computador e dispositivos móveis, de conteúdos educativos digitais e interativos relacionados com os currículos do 1.º ao 12.º ano de escolaridade.

