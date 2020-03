O Android Auto é hoje uma plataforma cada vez mais utilizada pelos fabricantes de automóveis para expandir o sistema de infoentretenimento dos seus automóveis.

No entanto, além dos carros, este sistema irá agora chegar também às motas, com chegada prevista para 2021 ao sistema Boom! Box GTS da Harley-Davidson.

O Android Auto e o Apple Car são dois sistemas desenhados para automóveis que prometem aumentar e melhorar a interactividade com o smartphone. Atualmente, esta é vista como uma tecnologia quase que obrigatória nos novos carros e que muitos utilizadores já procuram no momento de escolha de nova viatura.

No entanto, parece que o Android Auto deverá deixar de estar presente apenas nos automóveis, passando assim também para as motas. Assim, será a Harley-Davidson a dar o exemplo nesta implementação.

Atulalmente, encontramos já nas motas mais premium sistemas inteligentes de condução, como é o caso dos modelos da série touring da fabricante americana. Assim, serão estas as primeiras a receber o Android Auto, fruto de uma parceria entre a Google e a Harley-Davidson. Esta novidade chegará como uma atualização de software nos sistemas Boom! Box GTS.

Android Auto chegará às Harley-Davidson em 2021

Segundo as informações provenientes deste acordo, serão três os modelos que irão receber primeiramente o Android Auto: as Harley-Davidson Trike, CVO e Touring.

Todos estes modelos trazem o sistema de infoentretenimento Boom! Box GTS, implementado desde 2014, que irá receber suporte para esta novidade. No entanto, a disponibilização do Android Auto será apenas em 2021 e irá chegar na forma de atualização para as unidades já em circulação. Ainda não se sabe como esta será feita, mas acredita-se que seja por USB. Já as unidades que saírem de fábrica irão trazer este sistema pré-instalado.

Resta agora esperar por 2021 para perceber melhor como este sistema será aplicado, se apenas estes modelos irão receber ou se se irá expandir a outros.

O certo é que o Android Auto irá cruzar novas fronteiras e chegar ao mercado das motas através de uma parceria com uma das marcas mais históricas, a Harley-Davidson.