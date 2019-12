O último trimestre de cada ano representa sempre um aumento no consumo de bens e produtos. São várias as ocasiões a impulsionar este aumento, com o Natal em destaque e também o Dia de Ação de Graças nos EUA. Em 2019 bateu-se mais um recorde de compras, com o online e e-commerce em destaque.

O aumento foi especialmente notório no digital e mostra a tendência dos últimos anos. Cada vez mais as compras são feitas online e isso representa uma mudança nos hábitos dos consumidores!

O dia de Natal é algo ainda muito recente, mas os primeiros dados referentes às vendas feitas neste período foram já divulgados. Neste caso em específico, partem da Mastercard que suporta muitas das operações e movimentos de dinheiro feitos na época das festividades.

No seu estudo de mercado, a empresa deu a conhecer os número relativos a este ano, que estabelecem um novo recorde de compras por parte dos utilizadores.

As vendas através de e-commerce atingiram um recorde este ano, com mais pessoas a fazer compras online. Devido a um feriado de Ação de Graças mais tarde que o habitual, vimos vendedores a oferecer vendas omnicanal no início da temporada, de modo a atender à procura dos consumidores pelas melhores ofertas em todos os canais e dispositivos.

| Steve Sadove, executivo da Mastercard

Vendas de Natal batem recorde com o e-commerce a liderar o crescimento!

Tendo em conta especialmente o mercado norte-americano, em que o Dia de Ação de Graças tem um significado especial, este ano a época de compras foi mais curta seis dias que no ano passado. Mesmo assim, comparando com o período homólogo, as vendas para o Natal aumentaram 3,4%.

No entanto, este crescimento é bastante mais notória se analisarmos apenas as compras online! Neste caso, o aumento é de 18,8% e mostra que os hábitos de consumo estão a mudar… Com o e-commerce a ter cada vez mais relevância juntos dos consumidores!

E no seu caso, realizou mais compras de Natal que no ano passado? Costuma usar plataformas online para a compra dos presentes ou ainda se desloca até às lojas? Partilhe a sua experiência nos comentários!

