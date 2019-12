Oferta de Natal iMyFone: Receba presentes gratuitos e ainda ofertas em software

A época de Natal é, sem dúvida, uma das melhores do ano pelas mais variadas razões. Uma dessas razões são as contínuas ofertas e borlas que podemos assistir e a iMyFone é uma das marcas que se podem destacar.

Desde ofertas diretas como se fossem presentes, passando por softwares fundamentais com valores mais do que em conta, estas são algumas das ofertas da iMyFone. Mas vamos saber o que está a jogo.

A iMyFone chama-lhe Christmas Deals e criou um site específico para o efeito aqui.

Assim, esta grande oferta de Natal, está dividida em 3 grandes partes:

Todos e todas têm duas oportunidades por dia. Os presentes passam por ser:

Então, neste caso, o iTransor for WhatsApp e o AnyRecover estão a ser vendidos a um preço especial de $9,9 (1 mês de licença).

O iTransor for WhatsApp é uma das ferramentas mais potentes para transferir dados do WhatsApp entre o iPhone e o Android de forma 100% segura,

Na verdade, não existe um método oficial para transferir o WhatsApp entre o iPhone e o Android pelo que o iTransor for WhatsApp garante essa passagem de forma simples e rápida.

Principalmente, este software transfere:

Sobretudo, deixamos de nos preocupar com a perda de dados.

O AnyRecover é um potente software para recuperar ficheiros perdidos ou removidos em qualquer tipo de suporte de armazenamento, incluindo:

Todavia, o AnyRecover oferece suporte de recuperação para mais de 1000 formatos diferentes, incluindo imagens, imagens, vídeos, documentos, ficheiros de áudio, e-mails e qualquer tipo de ficheiro.

Então, vai ser possível recuperar ficheiros perdidos sem sobrescrever nenhum outro ficheiro, protegendo assim 100% dos outros ficheiros de serem sobrescritos.

Aliás, com apenas 3 passos podemos recuperar a nossa informação. O software é assim de simples!

A iMyFone pretende furar barreiras e oferece um pacote especial de Natal 8 em 1 (licença familiar vitalícia).

A saber, com um preço de $639,60 originalmente, vamos poder adquirir este pack por apenas $69,95.

Portanto, qualquer utilizador queira comprar este pacote tem de partilhar a página nas redes sociais para o poder ativar:

A saber, os 8 softwares deste pack são:

iMyFone D-Back

Recupere mensagens perdidas ou eliminadas, fotos, contactos, notas, mensagens WhatsApp e muito mais do iPhone/iPad/iPod touch.

iMyFone LockWiper

Remova facilmente o ecrã de bloqueio do seu dispositivo móvel sem código de acesso.

Suporta vários dispositivos de bloqueio, incluindo identificação por toque, identificação facial, palavra-passe, etc.

iMyFone Fixppo

Corrija todos os problemas do seu iPhone em casa, como o iPhone bloqueado em modo de recuperação, logotipo da Apple, ecrã preta, o iPhone não liga, etc.

iMyFone Umate Pro

Apague permanentemente todos os dados ou mensagens do iPhone, contactos, fotos, vídeo, ficheiros WhatsApp e WeChat de forma seletiva com 0% de taxa de recuperação.

iMyFone iTransor para WhatsApp

Um clique para transferir o WhatsApp entre o Android e o iPhone, fazer o backup do WhatsApp no iPhone/Android e restaurar o backup do WhatsApp para o iPhone/Android.

TunesMate iPhone Transfer

Transfira ficheiros multimédia entre o iPhone e o Computer/iTunes. Podemos sincronizar a biblioteca do iTunes com o iOS sem substituir os dados anteriores.

iMyFone iTransor

Melhor alternativa ao iTunes que oferece uma nova forma de fazer o backup e restaurar seletivamente o iPhone, iPad ou iPod touch.

iMyFone KeyGenius

Desbloqueie a palavra-passe de backup do iTunes e remova as configurações de criptografia do iPhone quando esquecer a palavra-passe de backup do iTunes.