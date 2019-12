O regresso do terror com Remothered: Broken Porcelain

Em desenvolvimento pelos estúdios italianos da Stormind Games, encontra-se um novo episódio para a série de terror Remothered, que se intitula de Broken Porcelain.

Apesar de ainda faltar um pouco para o seu lançamento, foi revelado um novo trailer que mostra um pouco do peso emocional que o jogo irá apresentar. Venham ver aqui, no Pplware.

Ao se verem as imagens de Remothered: Broken Porcelain fica-se claramente com a ideia de que o jogo tem um potencial imenso e que não segue as pisadas do seu antecessor (Tormental Fathers) como poderá ir muito mais além.

Broken Porcelain é a sequela de Remothered: Tormented Fathers com o qual terá uma clara ligação, decorrendo a sua história no estabelecimento Ashman Inn (restaurante e hotel) onde algo de sinistro se passa. O local encontra-se impregnado por presenças malignas e os Stalkers passeiam-se pelos seus corredores, salas, quartos…

Broken Porcelain traz inúmeras novidades à série, como novos elementos narrativos e de jogabilidade que vão dar nova vida às personagens e um nível de imersão incomparável.

Pela primeira vez na série, os vídeos totalmente animados vão dar um novo fôlego às personagens e ao mundo de Remothered para criar uma imersão incomparável.

O segredo de Ashman Inn não será fácil de desvendar e é neste ambiente denso e tenso que o jogador terá de tentar encontrar a verdade.

Quem vê as imagens agora pela primeira vez, facilmente se apercebe de algumas influências óbvias que ajudaram a dar forma ao jogo. Segundo os responsáveis por Remothered, o jogo foi beber influências claras às obras de Roman Polanski ou a The Shining de Stephen King.

Esta perturbadora aventura é ideal tanto para fãs da série como para quem a está a conhecer pela primeira vez.

Remothered: Broken Porcelain encontra-se previsto para a segunda metade de 2020, para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Remothered: Broken Porcelain