Bug no Mazda3 ativa travão de emergência sem qualquer razão

Se tem um Mazda3 esta notícia é para si. Este é daqueles bugs que causa medo… muito medo! A segurança do condutor e passageiros está em causa tendo em conta que o travão de emergência se ativa sozinho.

Num comunicado da fabricante automóvel Mazda é referido que o Mazda3 tem um problema no sistema de travagem. Tal pode estar relacionado com a incorreta programação do sistema.

A Mazda tem um problema para resolver que afeta a imagem da marca mas também pode colocar em causa a segurança dos clientes. Segundo comunicado, a fabricante automóvel já identificou 35,390 veículos só nos Estados Unidos com um bug no sistema de travagem.

Até ao momento não há nenhuma informação que este bug tenha resultado em qualquer acidente ou feito vítimas.

Travão de emergência do Mazda3 ativa sem razão

A programação incorreta do SBS (Smart Braking System) do Mazda3 pode fazer com que o veículo detete, de forma errada um obstáculo na sua frente. Como consequência, o SBS é ativado automaticamente e o carro pode sofrer uma paragem abrupta para evitar a colisão. Na verdade, não existe nenhum obstáculo, apenas uma “leitura e conclusão” errada do sistema.

A fabricante refere que para resolver tal problema basta apenas reprogramar o sistema. Há modelos de 2019 e 2020 que estão afetados por este bug.

