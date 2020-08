Candidaturas ao Ensino Superior começam hoje online

As candidaturas ao Ensino Superior começaram hoje e há 51 mil vagas. Há Instituições que aumentaram o número de cursos e vagas, mas também há outras que reduziram o número de vagas.

As candidaturas são feitas online, através do site da Direção-Geral do Ensino Superior.

O concurso nacional de acesso ao Superior arranca hoje com mais de 51 mil vagas. O concurso arranca mais tarde do que o habitual devido à pandemia de covid-19 que obrigou a adiar as datas de exames e alterar calendários, revela a Lusa.

A candidatura relativa à primeira fase pode ser feita até ao próximo dia 23 de agosto. Os resultados são conhecidos apenas a 28 de setembro, data em que se inicia a segunda fase.

Para o próximo ano letivo, as instituições de ensino superior disponibilizaram mais de 51 mil vagas, o valor mais elevado dos últimos sete anos, com as universidades de Lisboa e do Porto a liderarem no aumento de lugares. Apenas três instituições reduziram o número de vagas: a Universidade dos Açores, o Instituto Politécnico de Lisboa e a Instituto Politécnico de Viseu.

Além das 51.408 vagas do concurso nacional há outras 721 destinadas aos concursos locais, o que representa um aumento de 1% face ao número de vagas disponibilizadas no ano anterior.

Os números mostram também um aumento de 2% nas regiões mais desertificadas e de 1,3% nos institutos politécnicos, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior.

A candidatura é realizada através do site da Direção-Geral do Ensino Superior, onde também se pode pedir a senha necessária para realizar a candidatura ao superior. Nesta mesma página é possível ter acesso a toda a informação sobre cursos disponíveis, vagas e condições de acesso.

O ministro da Ciência e Ensino Superior reforçou esta semana que o objetivo para o próximo ano letivo passa pelo ensino presencial.

Segundo dados do Ministério da Educação, registaram-se 257.330 inscrições na primeira fase dos exames finais nacionais, tendo sido realizadas 227.962 provas, o que corresponde a cerca de 88,6% das inscrições.

DGES

