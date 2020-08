Um dos fornecedores de lentes das câmaras para a próxima série Apple iPhone 12 está, aparentemente, a enfrentar problemas de qualidade. No entanto, isso não afetará o cronograma de lançamento da empresa, que já está atrasado, segundo o conhecido analista Ming-Chi Kuo. As expectativas para o novo iPhone são altas, mais ainda quando se espera um final de ano forte para combater os danos causados pela COVID-19.

Nos testes exigidos, a Genius Electronic Optical mostrou problemas no revestimento das lentes.

A Apple para vários componentes que constroem o iPhone, tem vários fornecedores. Como tal, antes de “montar” o produto final, os componentes são sujeitos a testes rigorosos. Durante esta etapa, se os produtos falharem, a empresa tem alternativas, mas o fornecedor poderá ser afastado.

O novo iPhone tem sido escrutinado a partir de hipotéticas fugas de informação, principalmente nos fornecedores da Apple na China. Segundo um último relatório de Kuo, a Genius Electronic Optical encontrou problemas com o revestimento da lente da câmara grande angular. Pequenas rachaduras foram encontradas nas análises a este componente que será usado nos modelos entrada de gama do iPhone 12 de 5,4 polegadas e 6,1 polegadas.

Estes problemas foram encontrados nos testes de alta temperatura / alta humidade (HTHH) e prejudicarão a capacidade da Genius enquanto fornecedor para o futuro iPhone de 2020.

Além desta informação, os dados do analista também afirmaram que:

Estimamos que a lente grande angular de 7P de baixa gama, CCM, e a produção em massa da montagem final da estrutura de alumínio de 5,4 e 6,1 polegadas do iPhone será em meados de Agosto, meados de Setembro e início de Outubro, respectivamente. Acreditamos que no calendário incerto para [Genius] resolver o problema de qualidade das fendas na lente, a Apple dará prioridade à compra da lente grande angular de 1/2.6″ 7P de baixa gama de Largan, pelo menos na fase inicial de fornecimento, para garantir que os dois iPhone 12 com moldura de alumínio possam sair conforme o programado.