The Survivalists, um jogo de sobrevivência

The Survivalists é um jogo de sobrevivência em desenvolvimento pelos estúdios britânicos Team17 Digital, a mesma equipa por detrás de The Escapists.

O jogo já está com muito bom aspeto… venham ver.

Dos mesmos produtores de The Escapists, vai surgir ainda este ano, este jogo de aventura, exploração e sobrevivência, The Survivalists.

Trata-se de um jogo que decorre no universo de The Escapists e que coloca os jogadores no papel de um (de 4) personagens perdidos numa ilha no meio do oceano.

As ilhas são geradas de forma dinâmica, pelo que cada jogo será sempre diferente do anterior. Conforme referimos, até 4 jogadores podem-se juntar na ilha e interagirem entre eles, de forma cooperativa.

Poderão executar missões de salvamento, criar laços de amizade ou treinar os seus macacos de estimação, enquanto exploram os segredos das ilhas. O jogo terá anda uma forte componente de criação de ferramentas, acessórios e mesmo armas… isto porque, as ilhas são ocasionalmente alvo de ataques de orcs.

Cada ilha é um ecossistema vivo, e será possível caçar animais para alimentação, enquanto se desbrava uma região selvagem gerada algoritmicamente com uma variedade de biomas, produzindo uma aventura única para cada jogador.

Segundo a Team17 Digital, a “curiosidade será recompensada”, pelo que a componente de exploração será certamente um dos pontos altos do jogo.

The Survivalists será lançado mais tarde este ano para PC e consolas e já se encontra disponíveis as pré-reservas. Existem duas versões, a Deluxe e a Standard edition (ambas com acesso ao DLC Monkey Business).

