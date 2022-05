ASAE pede para consumidores denunciarem irregularidades no preço dos combustíveis

Hoje seria o dia em que os preços dos combustíveis deveriam baixar alguns cêntimos, por conta de uma redução anunciada do ISP pelo governo, como forma de aliviar a pressão do aumento dos preços.

No entanto, alguns postos de abastecimento poderão não estar a cumprir com a redução o que levou a ASAE a anunciar a monitorização da evolução dos preços e a pedir a ajuda dos consumidores para denunciarem irregularidades.

ASAE inicia ação de monitorização da evolução dos preços

A redução do ISP - Imposto sobre os Produtos Petrolíferos - foi anunciada pelo Ministério das finanças no final da semana passada. Esta redução será revista todas as semanas, traduzindo-se, para já, num desconto adicional do imposto de 14,2 cêntimos por litro de gasóleo e 15,5 por litro de gasolina.

Contudo, esta redução que devia ser utilizada para aliviar os preços junto dos consumidores, parece estar a ser utilizada por muitos postos de abastecimento para aumentar as margens de lucro, não se estando a verificar as descidas dos preços desejadas.

Assim, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou que estaria a iniciar uma monitorização da evolução dos preços, de forma a avaliar os efetivos efeitos da redução do imposto.

Em comunicado emitido esta manhã, a ASAE refere que

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, enquanto autoridade de fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora do exercício das atividades económicas, encontra-se desde as 00:00 do dia de hoje, a monitorizar a evolução dos preços dos combustíveis, verificando a oscilação dos mesmos comparativamente a períodos anteriores, em especial, avaliando o impacto da redução do ISP no preço final ao consumidor

Além disso, deixa um alerta para que os consumidores para que estejam atentos e comuniquem situações de eventuais irregularidades relativas a práticas comerciais desleais, através do formulário no seu portal.

No seu posto de abastecimento de combustível habitual verificou que houve uma diminuição efetiva dos preços do gasóleo e da gasolina?