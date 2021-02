Apple Maps copia o Waze e alerta para radares e acidentes

É fã do Apple Maps? Há novidades! No segmento da navegação existem várias ferramentas bastante interessantes. Aqui destaca-se a plataforma Waze, que oferece um conjunto de recursos adicionais que as outras plataformas têm vindo a replicar.

De acordo com informações recentes, o Apple Maps copiou o Waze e vai avisar radares e acidentes. Tal funcionalidade já está disponível no iOS 14.5 beta.

Apple Maps tem os ícones semelhantes ao Google Maps….

Quando se fala em apps para navegação, um dos nomes mais sonantes é sem dúvidas o Waze. Esta plataforma oferece funcionalidades únicas, sendo uma fonte de inspiração para o Google Maps e agora para o Apple Maps.

A gigante de Cupertino passou agora a incluir a funcionalidade de relatórios de acidentes, perigos e verificação de velocidade no Apple Maps. A funcionalidade está disponível atualmente apenas para utilizadores com o iOS 14.5 beta e é semelhante à funcionalidade de relatório de utilizadores que usam o Waze o Google Maps.

Há, no entanto, uma coisa estranha a apontar à nova funcionalidade da Apple e nada tem a ver com o facto da funcionalidade que está na versão beta. Como deve ter percebido os ícones usados no Apple Maps para reportar acidentes e radares são muito semelhantes aos do Google Maps.

Para quem tem iPhone (e também Apple Watch), esta é sem dúvida uma excelente novidade, pois a plataforma de mapas Apple fica assim mais completa, integrando funcionalidades que só existiam na concorrência. De relembrar que esta funcionalidade chegará a todos os utilizadores apenas com o iOS 14.5, versão essa que também permitirá o desbloqueio do iPhone com o Apple Watch.

Leia também….