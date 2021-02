Gato aparece em reunião de Zoom em vez de um advogado

Vivemos na era das reuniões online! Acordamos, temos quase de imediato uma reunião no Zoom, depois passamos para o Teams da Microsoft, a meio da manhã uma reunião no Google Meet e por aí fora!

O cenário é quase sempre o mesmo (apesar de ser possível mudar o fundo), mas vezes acontecem situações insólitas. Numa reunião no Zoom, apareceu um gato em vez do advogado.

Advogado tinha filtro ativo no Zoom com um gato

Tudo aconteceu numa reunião do Zoom onde um dos participantes era um gato (mas apenas a imagem). Quando o juiz Roy Ferguson abriu o processo virtual do 394.º Tribunal Judicial do Texas, na terça-feira, certamente não esperava ver dois advogados e um gato no seu ecrã. Contudo, foi o que aconteceu e tudo devido a um filtro que não foi desativado. O momento já foi partilhado no Twitter e já se tornou viral.

Segundo revela o The Guardian que o juiz alertou o advogado do que se estava a passar referindo que devia desativar o filtro. “Sr. Ponton, acredito que o filtro esteja ativado nas configurações de vídeo”.

Rod Ponton, de 69 anos, referiu de imediato que a sua assistente estava a tentar ajudar a realizar as configurações. Além disso, confirmou a sua real presença na videochamada referindo que não era um gato.

Reunião estabelecida na “normalidade”, mas o vídeo acabou por se tornar viral na Internet. O advogado deixou mesmo uma dica na Internet referindo que, “se uma criança usar o seu computador, antes de uma reunião, verifiquem os filtros do Zoom”.

Em declarações à Reuters, advogado referiu que não sabia muito bem como é que tal filtro tinha ali aparecido…ainda mais um gato.

Com as videoconferências os utilizadores começaram a expor publicamente o seu espaço. Em alguns cenários não há problema, mas há outros em que dava jeito “tapar tudo”. Para colmatar tal situação, a plataforma Zoom tem uma funcionalidade com o nome Plano de fundo virtual. Tal como o nome sugere, esta funcionalidade permite aplicar uma imagem de fundo enquanto está online na sua videoconferência – saber mais aqui.

