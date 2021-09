Amazon está prestes a lançar a sua própria TV nos EUA

As gigantes do mundo da tecnologia querem cada vez mais desenvolver o seu próprio ecossistema. Isto é, ter os dispositivos, serviços e canal de vendas para não dependerem de terceiros. Um caso pragmático é a Amazon. A empresa além dos serviços que já possui, quer agora lançar uma televisão com o seu branding. As TV com serviços integrados estão a mudar a forma como recebemos os conteúdos.

Este segredo bem guardado está prestes a ser revelado. O lançamento nos Estados Unidos está previsto para outubro. A nova TV está em desenvolvimento há quase dois anos.

Nova marca de Tvs Amazon

Segundo apurou a Insider, a Amazon planeia lançar a sua própria TV com a marca Amazon nos Estados Unidos já em outubro. A empresa já lançou uma TV AmazonBasics na Índia no final do ano passado. Além disso, a gigante de Jeff Bezos também se associou a outros fabricantes para vender exclusivamente TVs com o seu software Fire TV integrado. Contudo, estes modelos sempre carregaram a marca do fabricante, como a Toshiba.

O lançamento nos Estados Unidos, um segredo bem guardado dentro da empresa, está em andamento há quase dois anos. Conforme foi referido, este projeto envolve equipas da Amazon Devices e do Lab126.

A apresentação da TV Amazon colocará a gigante do comércio eletrónico em competição direta com outras empresas de eletrónicos, incluindo Samsung, LG e Sony, que, em muitos casos, vendem através do mercado online da Amazon.

Alexa será a assistente das Tvs

As SmartTvs terão na Alexa a assistente inteligente. O hardware é atualmente projetado e fabricado por terceiros, uma das empresas envolvidas é a TCL, fabricante chinesa de rápido crescimento que também fez TVs para Alcatel e Samsung.

Segundo informações de pessoas familiarizadas com o processo, espera-se que os modelos sejam TVs de ecrã grande na faixa das 55 a 75 polegadas. A data avançada será já o próximo mês de outubro, mas ainda há vários aspetos logísticos a ultrapassar.

O passo seguinte, ao que tudo indica, é que a Amazon desenvolva dentro de portas a sua própria Tv para não depender de fabricantes terceiros. Há indícios que dão conta que já está a ser desenvolvida uma TV pela própria empresa, mas não se sabem grandes detalhes.

A TV da Amazon vendida na Índia é fabricada naquele país pela Radiant Appliances and Electronics Pvt Ltd. Este eletrodoméstico possui um sistema operativo Fire TV e também controlos de voz Alexa. A versão de 55 polegadas é atualmente vendida por cerca de 588 dólares (cerca de 495 euros).

Já a versão de 50 polegadas custa cerca de 506 dólares (cerca de 425 euros). Embora alguns clientes tenham elogiado as televisões como um bom valor, várias análises apontaram problemas, entre eles que o logotipo da AmazonBasics pisca no ecrã durante 15 minutos antes de poderem assistir à programação, ou que Alexa não está a ter um comportamento estável.

Gigantes querem ter os seus próprios dispositivos

Não é a primeira vez que a Amazon entra no espaço dos dispositivos eletrónicos e eletrodomésticos com a sua própria marca Amazon. Em 2018, a Amazon lançou uma série de dispositivos domésticos com tecnologia Alexa, incluindo um forno de micro-ondas, amplificador e subwoofer.

O objetivo é tornar Alexa o mais omnipresente possível e facilmente acessível, colocando-a em áreas onde as pessoas passam mais tempo - em casa.

Portanto, as grandes marcas, como a Apple, Google, Amazon, entre outras, estarão mais vocacionadas para ter tudo dentro de portas. A Apple já tem serviços de streaming e uma box de TV, não será de admirar se num futuro próximo tenha igualmente uma TV com a sua marca.