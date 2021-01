AirPods Max estão a consumir energia de forma absurda em modo standby

Os AirPods Max são o produto de luxo da categoria Música lançados pela Apple no final de 2020. Assim, seguramente ainda serão necessários ajustes de firmware para entregar ao produto todo o potencial, quer em qualidade de som, quer na gestão da bateria, por exemplo. De facto, é neste ponto que as coisas não parecem estar a funcionar corretamente. Segundo alguns proprietários dos AirPods Max, durante a noite, quando estão dentro da sua bolsa, os auscultadores ficam sem energia.

Este comportamento não é de todo o que a Apple publicitou. Afinal, o que se estará a passar?

AirPods Max estão a drenar a bateria toda durante a noite

Apesar do seu preço de 629 euros, os AirPods Max da Apple não parecem ainda ter o selo de produto perfeito. Aliás, estão com sintomas já vistos nos AirPods tradicionais, isto é, estão a consumir bateria em demasia.

Conforme foi visto nestas últimas semanas, vários proprietários queixaram-se que os seus auscultadores rapidamente esgotavam os 100% de bateria e, durante a noite, com os auscultadores parados. Uma vez que os AirPods Max não trazem um botão físico para desligar, o problema de drenagem da bateria torna-se particularmente preocupante, dado que não é possível desligar os auscultadores para evitar o problema.

O que diz a Apple para ser feito?

A Apple exige que os utilizadores coloquem os seus AirPods Max dentro do Smart Case para preservar a vida da bateria ao entrar num modo de energia ultrabaixo. Sem a “bolsa inteligente”, quando o utilizador para de usar os AirPods Max, estes entram automaticamente em baixo consumo a partir dos 5 minutos. Assim, o dispositivo consegue, ou deveria conseguir, preservar a vida da bateria.

Além disso, após 72 horas de inatividade, os auscultadores entram mesmo num modo de energia ainda mais baixo, no qual o Bluetooth e o sistema Encontrar são desligados. Contudo, dentro da Smart Case, os AirPods Max entram no modo de baixa energia imediatamente e, após cerca de 18 horas, entram no modo de energia ultrabaixo.

No entanto, os utilizadores estão a reclamar que, apesar de manter os seus dispositivos na Smart Case, a bateria está a esgotar-se durante a noite e vai mesmo aos 0%. Isso acontece regularmente e até agora nenhuma solução foi descoberta para esse problema. Considerando que os AirPods Max não vêm com um botão liga/ desliga físico, esse é definitivamente um grande problema.

Não acontece sempre… nem em todos os dispositivos

Bom, a Apple tem de melhorar o firmware e poderia, por exemplo, ter acrescentado uma porta física para desligar os AirPods Max. Apesar disso, poderá haver neste novo cenário de alto consumo uma pista. Uma possível razão por trás do esgotamento inexplicável da bateria pode ser o uso dos auscultadores emparelhados com dispositivos que não são a Apple TV ou o iPhone.

Segundo outros utilizadores, quando são usados exclusivamente com um iPhone, não há qualquer queixa de consumo excessivo de energia.

