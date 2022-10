No evento que decorreu na passada semana a Microsoft não se limitou a apresentar novidades para a linha Surface, tendo também revelado novidades para o Windows 11. Este é um sistema em constante melhoria e isso foi visto nestas alterações.

De todas as novas funcionalidades, há uma que passou despercebida e que será importante. Falamos de uma melhoria que vai chegar à ferramenta de captura de imagens e que finalmente resolve um dos pedidos dos utilizadores do Windows 11.

A ferramenta de captura de imagens do Windows 11 tem sofrido muitas mudanças ao longo do tempo e das diferentes versões deste sistema. As funcionalidades têm sido somadas e melhoram de forma elevada o que oferece aos utilizadores.

O que foi revelado, e que surgiu no evento da Microsoft da passada semana, prepara mais uma novidade para esta ferramenta quase essencial no Windows 11. Este será um extra que muitos vão querer usar e que já devia estar acessível há muito tempo.

Falamos da capacidade de gravar o ecrã, e que irá estar acessível diretamente no Snipping Tool. Deverá ser usado da mesma forma que a captura de imagens, mas agora dedicado a vídeo e com um controlo total do que está a ser gravado.

Até agora, e do que estava disponível, o Windows 11 apenas permitia que o ecrã fosse gravado recorrendo a Xbox Game Bar ou recorrendo a uma app de terceiros. Assim, tudo fica mais simples e concentrado num único local, com um grau de simplicidade muito maior.

A somar a esta novidade, a Microsoft apresentou outras melhorias importantes para o Windows 11. Falamos de uma integração muito maior no ecossistema da Apple com o iCloud e o Apple Music, que chegam muito em breve. Outras alterações devem também chegar em breve.

Com uma atualização a chegar nas próximas semanas o Windows 11 vai receber entre outras coisas os separadores ao explorador de ficheiros. A Microsoft prepara assim uma atualização constante de melhorias que os utilizadores deste sistema agradecem certamente.