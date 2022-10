Desde o primeiro momento da guerra da Rússia na Ucrânia que Elon Musk e a Starlink estão presentes. A Internet por satélite tem sido uma ajuda essencial no palco de guerra, sendo financiada pela Starlink.

Depois de na passada sexta-feira ter pedido ajuda ao governo norte-americano para manter este serviço a funcionar, sem o apoio esperado, Elon Musk tomou agora uma atitude e vai continuar a oferecer internet ao país.

Foi através do Twitter, a sua rede social favorita, que Elon Musk revelou que vai continuar a financiar a utilização do acesso à Internet através da Starlink na Ucrânia. Desta forma deixou cair os apelos realizados ao Governo dos EUA para que assumisse o financiamento da sua rede de satélites.

Do que revelou, não vai haver qualquer mudança nos planos da empresa quanto ao serviço essencial que fornece nesse cenário de guerra. A mensagem publicada por Elon Musk é clara e revela que mesmo que perca dinheiro, vai continuar a financiar o governo ucraniano.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free