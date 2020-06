A importância de um sistema integrado de gestão empresarial

Vivemos atualmente na era da informação digital, onde estamos cada vez mais expostos a uma grande quantidade de dados provenientes de várias fontes e plataformas. O Projecto Colibri é neste cenário uma peça fundamental na gestão moderna das empresas.

Não basta ser barato, não basta ser simples de usar, é importante responder aos desafios. Este software para as empresas está equipado com uma resposta multiplataforma a pensar em todos os obstáculos que as empresas terão de enfrentar no futuro. Tem mesmo uma resposta à medida, porque um só tamanho… não serve a todos!

O Projecto Colibri RCP13

Esta suite empresarial é um software certificado pela Autoridade Tributaria, com vários anos de experiência nos processos relacionados com contabilidade e finanças, vendas, compras, gestão de stock e armazém.

É um software focado na facilidade e versatilidade de utilização, sendo uma das suas maiores capacidades a Multi-plataforma e Multi-Base de dados.

A nova versão do Projecto Colibri (Projecto Colibri RCP13), trouxe algumas novidades visuais. Assim, o utilizador poderá verificar que foi efetuada uma revisão na parte gráfica da aplicação e reformulação dos Templates de impressão.

Além disso, foram acrescentadas algumas novas funcionalidades, como, por exemplo, criação de vários tipos de Morada, Famílias e Grupos por entidade, revisão das funções COPY/PASTE entre documentos, melhoramento nas pesquisas e criação de campos VIRTUAIS de Cálculo.

Gestão empresarial para todas as empresas

Com uma vasta gama de versões, onde pode consultar aqui todas as suas funcionalidades e preços, o Projecto Colibri, corresponde a todas as necessidades da sua empresa. Desde a versão gratuita que vem apoiando milhares de microempresas até a sua versão profissional, para quem necessita de um software com um vasto reportório de funcionalidades.

Funcionalidades disponíveis no Projecto Colibri RCP13

Algumas das suas funcionalidades a destacar, é a Multiplataforma, que dá a capacidade de ser executado em vários sistemas operativos (Windows, MacOS e Linux), Multi-Base de dados, permite ao software suportar vários tipos de base de dados como H2, MySQL e PostgreSQL, de destacar, a Multilingue, Multiempresa, Multiutilizador e Multi-moeda.

Assim, com a API do Projecto Colibri, as empresas podem integrar a sua aplicação ou a sua plataforma de e-commerce. Deste modo, as compras efetuadas na loja online serão automaticamente registadas no software de gestão comercial. Também tem a capacidade de integrar/importar os dados de outro sistema ou programa ERP como, por exemplo, artigos e os seus stocks, clientes e fornecedores e outras entidades caso existam.

Em especial atenção os seguintes aspetos:

Motor de reports baseado em BIRT – Business Intelligence and Reporting Tools

Motor de persistência baseado em DN – DataNucleus Access Platform

Interface auto-adaptável a qualquer alteração de língua

Utilização de layouts dinâmicos em tabelas e documentos

Otimização de utilização pelo teclado

Motor de filtros e pesquisas avançado

Outputs diretos para PDF/EXCEL/WEB

Conforme temos percebido, a inovação está extremamente ligada ao talento e à qualificação dos recursos humanos, mas também à própria gestão e aos próprios empresários.

Projecto Colibri