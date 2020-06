Dica: Saiba como pode apagar facilmente apps da Apple TV

Sabe apagar apps na Apple TV? No mercado das Smart TV Box são várias as opções disponíveis. Umas mais caras, outras mais baratas, com mais ou menos funcionalidades, com diversos sistemas operativos, etc.

No entanto, neste segmento, mais uma vez a Apple é referência! A Apple TV é provavelmente das melhores smart TV Box da atualidade. Hoje mostramos como podem apagar facilmente apps na smart TV Box da gigante de Cupertino.

Poder, elegância, versatilidade… são algumas das características desta “pequena caixa” que faz muita coisa! É verdade que a Apple TV foi lançada há mais de dois anos, mas continua a ter características de fazer inveja. Este equipamento vem com o processador A10 X, o que significa que tem o dobro do processamento e ganhou também uma melhoria substancial na GPU da versão anterior.

Tem ainda suporte para a tecnologia 4K HDR que oferece uma qualidade de imagem superior e cores mais vivas e reais.

Como apagar facilmente apps da Apple TV?

Apagar apps na Smart TV Box da Apple não é propriamente difícil, mas a opção está meia escondida. Para apagar qualquer app deverá selecionar essa mesma app e manter o dedo no botão Menu do comando.

O ícone ficará em movimento e nessa altura carregue no botão de Play/Pause.

Quando carregar no botão Play/Pause irá aparecer a opção Apagar para remover a app.

Se selecionar essa opção, irá aparecer um Menu de confirmação. De referir que ao apagar a aplicação esta irá igualmente ser apagada de outro equipamento que use a mesma conta da Apple. Os respetivos dados da app serão igualmente apagados.

Como viram o processo é muito simples apesar de não ser muito intuitivo. No entanto, é ao modo da Apple que deixa para os seus clientes a descoberta deste tipo de operação. Se conhecerem outras dicas para a Smart TV Box da Apple deixem nos comentários.