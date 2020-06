Twitter poderá adicionar emojis de reações a publicações

Muitos utilizadores queixam-se que o Twitter é uma rede social demasiado simplista e pouco animada. Ao contrário de outras plataformas, como por exemplo o Facebook, esta rede social não oferece um leque de opções mais lúdicas e interativas.

Mas isso poderá estar prestes a mudar, pois de acordo com uma especialista da área da tecnologia, o Twitter estará a testar a inclusão de emojis para reagir de diferentes maneiras às publicações.

Enquanto que no Facebook os utilizadores podem reagir com diferentes expressões às publicações, o Twitter nesse campo é mais simples. A rede social de Jack Dorsey atualmente permite apenas que as pessoas gostem dos tweets, clicando no coração da publicação.

Essa falta de escolhas pode trazer algumas situações caricatas, como por exemplo termos que ‘gostar’ de uma publicação da qual discordamos ou que nos causa revolta ou tristeza.

Claro que certamente muitos utilizadores apreciam esta simplicidade, mas também há quem se queixe de que falta alguma variedade e dinamismo ao Twitter.

Twitter poderá adicionar emojis para os utilizadores reagirem aos tweets

Jane Manchun Wong é uma programadora de Hong Kong conhecida por revelar algumas novidades das redes sociais.

De acordo com a especialista em tecnologia, o Twitter está a trabalhar na alteração da forma como os utilizadores reagem às publicações. Neste sentido, e como Wong partilhou na sua conta, a rede social poderá vir a incluir emojis de reações aos tweets. No fundo, seria um recurso semelhante ao que o Facebook atualmente oferece.

Segundo a programadora, não serão reações novas, mas sim imagens que já constam no conjunto de emojis disponíveis às pessoas. Wong referiu que a rede social está a desenvolver 6 opções diferentes:

Sorriso

100%

Proibido

Chorar a Rir

Choque/Surpresa

Obrigado

A ser verdade, é possível que esta funcionalidade seja primeiramente testada nalgumas regiões para ver a aceitação dos utilizadores. Mas temos aguardar por novidades mais concretas, até porque para já nada é oficial.

Wong foi também quem adiantou que o Facebook estaria a trabalhar numa funcionalidade para mudar a cor de fundo.