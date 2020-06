Agora que muitos estão a trabalhar e a estudar em casa, um ecrã extra poderá dar muito jeito para aumentar a sua produtividade. Esta pode ser também uma dica para dar uma nova vida ao tablet ou ao smartphone Android ou iOS que tem parados dentro de uma gaveta.

A Spacedesk é uma aplicação bastante completa que hoje lhe damos a conhecer.

A utilização de um segundo ecrã no PC é bastante útil, seja para aumentar a produtividade ou até para ter um filme ou um vídeo a reproduzir sem se sobrepor àquilo que está a fazer.

O smartphone ou o tablet poderão servir perfeitamente para o efeito e, sem fios, poderá então ter mais um ecrã no seu computador.

Spacedesk – para expandir o ecrã do seu computador

A Spacedesk é uma aplicação, disponível para Android, iOS e até Windows, que, associada a um computador Windows, permite expandir o ecrã do computador, tal como se de um segundo monitor se tratasse.

Todas as máquinas deverão estar ligadas à mesma rede local e, depois a expansão do ecrã pode ser via USB, cabo de rede ou simplesmente por Wi-Fi.

Tal como se pode perceber pelo vídeo, além de dispositivos Android e iOS, também o ecrã de um computador portátil pode servir para o efeito. Além disso, a expansão pode ser feita para um ecrã extra ou mais e ainda num qualquer browser (ainda que seja deixada a indicação de que o serviço não funciona corretamente no Firefox).

Como fazer?

O processo de instalação é muito simples. Em primeiro lugar, no PC com Windows 10 ou Windows 8.1 deverá instalar o software. Feita a instalação está pronto a expandir o ecrã.

Em seguida, basta instalar a aplicação num dispositivo Windows, Android, ou iOS.

Antes de ligar o dispositivo como segundo ecrã é importante ajustar alguns parâmetros, como qualidade e resolução. Depois disso, basta selecionar o computador a ligar e o processo é feito de forma automática.

O segundo ecrã no smartphone ou tablet fica pronto a utilizar, podendo ser colocado na vertical ou horizontal. Além disso, o ecrã tátil continua a funcionar como rato do computador.

Utiliza outra aplicação para o mesmo efeito? Partilhe connosco nos comentários.