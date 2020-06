Chegou o novo Linux Mint 20 beta! Faça já download e experimente…

Quando se fala em distribuições Linux estáveis e com bom look and feel o Linux Mint é provavelmente dos primeiros da lista. Esta distribuição, que é baseada no Ubuntu, tem evoluído significativamente e até já ultrapassou a distribuição da Canonical.

Recentemente foi disponibilizado o Linux Mint 20 beta! Vamos conhecer as novidades.

O Linux Mint 20, versão final, estará disponível ainda este mês. No entanto, quem quiser já pode fazer download da versão beta que irá muito idêntica à versão final.

Esta nova versão é baseada no Ubuntu 20.04 LTS e chega com algumas novidades interessantes.

Principais novidades do Linux Mint 20 beta

Nova ferramenta de transferência de ficheiros

Gestor de ficheiros (mais desempenho)

Linux kernel 5.4

Melhor suporte para vários monitores

Mais temas

Suporte para Fractional scaling

Esta é uma das distribuições Linux mais populares do mundo. Para quem quer dar os primeiros passos numa boa alternativa ao sistema operativo Windows e também macOS, esta é normalmente uma das distribuições Linux sugeridas, mas é também uma das que tem maior comunidade. Experimentem.

Linux Mint 20 Beta

