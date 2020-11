100 mil alunos vão ter computadores mas depois têm de os devolver

Finalmente os computadores do Ministério estão a chegar às escolas. Uma das medidas ao nível da educação em Portugal é a distribuição, este mês, de 100 mil PCs com internet e com tipologia diferenciada. Existem ainda alguns problemas para resolver, mas a informação é que já começaram a chegar as escolas.

Ao contrário do que muitos pensavam, os computadores vão ser cedidos aos alunos que depois os têm de devolver.

100 computadores começaram a ser entregues aos alunos do secundário

Ao todo são mais de 100 mil computadores que vão ser disponibilizados pelo Ministério da Educação. Segundo a TSF, as primeiras máquinas vão ser entregues aos alunos do ensino secundário que pertencem ao escalão A da ação social escolar.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, em declarações a TSF referiu que…

Nesta primeira fase, irão chegar às escolas cerca de 100 mil computadores. É uma cedência temporária que se irá efetivar para os alunos ao longo de um ciclo de estudos [1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário]. No final, terão que entregar os computadores cedidos pelas escolas

Filinto Lima revela ainda que, depois dos estudantes, o Ministério da Educação deveria também virar as atenções para as escolas, que possuem equipamentos desatualizados, e para os professores, que são obrigados a trabalhar com os computadores pessoais.

Muitas das escolas tem PCs obsoletos, já muito antigos, e necessitamos de um novo plano tecnológico educativo. Sabemos que está previsto, aquilo que se pede é que a chegada desses PCs às escolas decorra no menor espaço de tempo possível Também não esquecer os professores, que usam os seus PCs pessoais. Parece-me que devem ter direito a usar computadores da sua entidade patronal, que, neste caso concreto, é o Ministério da Educação

Por esclarecer estão as máquinas da MEO. 1/3 das máquinas pode não chegar este mês isto porque, segundo a MEO, o regulador tem de desbloquear a atribuição de novos números. Por outro lado, a Anacom pediu “mais esclarecimentos” e diz que o pedido está “em análise”. O investimento estipulado para o programa, que visa a “universalização da escola digital”, é de 400 milhões de euros.

