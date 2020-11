Suspeita de sequestro nos escritórios da Ubisoft afinal foi falso alarme

Há momentos uma notícia de última hora chegava-nos através de vários canais de comunicação. Um grupo de sequestradores teria então feito vários reféns num edifício em Montreal onde se situam os escritórios da criadora de jogos francesa Ubisoft.

A polícia foi de imediato para o local, na rua comercial Saint-Laurent Boulevard, em Montreal. Enquanto isso várias pessoas partilharam momentos da situação através das redes sociais.

Polícia intervém após alerta de possível sequestro na Ubisoft

A tarde desta sexta-feira começou bastante atribulada para a Ubisoft. Um alerta dado através do número de emergência 911 indicou que um grupo de sequestradores teria invadido o edifício em Montreal, onde a criadora de jogos tem os seus escritórios, no Canadá, e feito vários reféns.

A polícia prontamente se deslocou o local onde se situa o edifício, na popular rua comercial Saint-Laurent Boulevard, em Montreal. Segundo alguns relatos, foi ainda avistada uma possível equipa tática preparada assim para atuar nestas situações. Havia ainda a informação, ainda que não confirmada oficialmente, que os sequestradores teriam já feito um pedido de resgate.

Enquanto isso, várias pessoas que se encontravam perto do local a assistir ao aparato iam partilhando nas redes sociais alguns momentos do que estava a acontecer.

Funcionários da Ubisoft fugiram para o telhado

No decorrer das operações não foi possível perceber quantos suspeitos estariam envolvidos neste suposto sequestro. No entanto, vários funcionários da Ubisoft conseguiram fugir para o telhado do prédio e barricaram a entrada do mesmo.

Este momento ficou registado através de um vídeo capturado pelos helicópteros de canais de notícias.

Ao local chegaram depois também algumas ambulâncias e viaturas blindadas da polícia. Por outro lado, alguns relatos davam conta de que haveria várias pessoas presas numa sala de conferências do prédio. No entanto não havia confirmação de qualquer ferido.

A própria polícia de Montreal partilhou também no Twitter informações sobre o sucedido.

Alerta não passou de um falso alarme

Mas depois de várias tentativas de perceber a potencial gravidade da situação, a polícia de Montreal chegou à conclusão de que, felizmente, tudo não teria passado de um falso alarme.

Num comunicado, as autoridades indicam que nenhuma ameaça foi identificada após os relatos de sequestro no prédio da Ubisoft. A polícia informou ainda que as suas equipas já começaram a retirar-se do local.

Por sua vez, o canal noticioso TVA Nouvelles indica que o falso alarme terá sido dado através de uma chamada telefónica maliciosa.

A Ubisoft foi fundada em 1997 e é responsável pelo desenvolvimento de grandes jogos como Prince of Persia: The Sands of Time, Assassin’s Creed, Far Cry e Watch Dogs.