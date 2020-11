Atualização para a MIUI 12 está a bloquear alguns smartphones da Xiaomi

A Xiaomi tem uma boa cotação no campo das atualizações do Android. Com a sua MIUI a marca vai mantendo os seus smartphones com as mais recentes versões deste sistema da Google, que está em constante melhoria.

Agora, a MIUI 12 é a versão que está a ser disponibilizada como atualização para os smartphones da Xiaomi. Tudo parecia bem com a sua distribuição, mas há agora relatos de problemas sérios em alguns smartphones, que deixam de poder ser usados.

Xiaomi está a cumprir as atualizações

Já muito se falou sobre o que a MIUI 12 traz para os smartphones da Xiaomi. Mais que uma mudança na interface, esta nova versão foca-se também numa melhoria geral da privacidade e no controlo que os utilizadores têm dentro deste sistema operativo.

O seu lançamento tem estado a ser feito de forma gradual, dando prioridade a alguns modelos da Xiaomi. O plano da empresa é continuar com essa disponibilização, alargando-a depois a outros modelos e a outros países, fazendo assim um lançamento global.

MIUI 12 traz problemas

É precisamente esse processo que parece agora estar a trazer problemas a alguns utilizadores. Ao fazerem a atualização para a MIUI 12.5, os smartphones parecem entrar em loops de reinício, sendo impossíveis de usar pelos utilizadores. Tudo aponta para uma incompatibilidade com apps dos operadores.

Em alguns casos, este comportamento parece não ser interrompido, sendo apenas possível de contornar com uma solução mais drástica. Apenas com uma reposição de fábrica é possível voltar a ter o smartphone a funcionar, mas isso implica a perda os dados do utilizador.

Problema já conhecido nos smartphones dos utilizadores

Curiosamente, este parece não ser um problema recente. Já no mês passado foi publicada uma queixa de um utilizador nos fóruns da Xiaomi. Esta publicação foi, entretanto, apagada, mas vários utilizadores queixaram-se do mesmo problema nos seus smartphones.

Espera-se que a Xiaomi resolva muito em breve esta questão e que não a deixe tomar proporções grandes. Depois dos smartphones de topos, é agora a vez das gamas médias receberem esta nova versão e assim ficarem atualizados.