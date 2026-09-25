E Porque Hoje é Sexta também tem uma cara renovada, apesar de ainda estar no processo de afinação. Contudo, não pode faltar bom humor para mais um fim de semana.

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas), fica aqui o convite para que descarreguem e vejam a totalidade das imagens.

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ANEDOTAS COM HUMOR

Gislaine era uma caipirinha deliciosa, de 17 anos, ainda virgem.

João Gafanhoto era o cara mais tarado da região, que vivia convidando a moça pra ir pra cama, pro sofá, pro mato, prá qualquer lugar, desde que fosse pra transar.

Certo dia, ela finalmente concordou, e os dois foram pra uma moita, atrás da casa da moça.

Mas, como não sabia nada sobre o assunto, ela pediu instruções:

– Aí, Jão… Cumé qui é esse negócio de sexo?

– Simpres, Gislaine! E é bão dimais, sô!

– Mas como que eu faço? Me exprica, homi!

– Primero, você levanta a saia!

– Assim? – perguntou a gostosona, mostrando a calcinha, que terminava num belo par de pernas..

– Hummm! Isso memo, Gislaine! Assim memo, sô!

– I agora?

– Agora, você baxa a carcinha! – disse ele, excitadíssimo.

– E agora, Jão?

– Hummmm…? Agora, você agacha e mija, que seu pai tá oiando prá mim com uma espingarda na mão…

Um professor almoçava na cantina da escola, quando um aluno se sentou à sua frente.

O professor disse-lhe:

– Um pássaro e um porco, nunca comem juntos!

– Está bem, então eu saio daqui a voar – respondeu o estudante.

O professor ficou verde de raiva, e decidiu dar-lhe um zero no exame da semana seguinte, mas o estudante respondeu com exatidão a todas as perguntas.

Na hora de entregar os exames, o professor resolveu colocar-lhe o seguinte problema de “tudo ou nadas”:

– Tu vais na rua e encontras dois sacos. Um contém muito dinheiro, e o outro inteligência. Qual é que tu escolhes?

– Escolho o que está cheio de dinheiro – responde o estudante.

– Pois eu, no teu lugar, teria escolhido a inteligência!

– As pessoas escolhem sempre aquilo que não têm – respondeu o estudante.

O professor, já a espumar de raiva, escreveu na folha do teste “IMBECIL”.

O estudante levou a folha e foi sentar-se, mas voltou pouco depois.

– Professor, o senhor assinou, mas esqueceu-se de me marcar a nota!

Jesus, Moisés e um velhote estão a jogar golfe.

Jesus dá uma tacada, a bola cai em cima da água e fica à tona. Jesus caminha sobre a água, dá nova tacada e a bola vai parar perto do buraco.

Moisés dá uma tacada, a bola cai na água e vai ao fundo. Moisés afasta as águas, caminha até à bola, dá nova tacada e a bola vai parar perto do buraco.

O velhote dá uma tacada, a bola cai na água e vai ao fundo; vem um peixe e come a bola, vem uma águia que apanha o peixe, voa com ele por cima do buraco, aperta-o, o peixe deixa cair a bola e… em cheio no buraco!

Diz Moisés para Jesus:

– Estás a ver porque detesto jogar com o teu pai?

Dois amigos encontraram-se depois de 10 anos e um diz para o outro:

– Casei, divorciei-me e já fizemos a partilha dos bens.

– E as crianças? – pergunta o amigo.

Responde o primeiro:

– O juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu.

Diz o segundo:

– Então ficaram com a mãe?

Explica o primeiro:

– Não, ficaram com o nosso advogado…

Vídeos

Azares que doem

Anda cá amor

His heart was fluttering.

He went straight, he came home confused pic.twitter.com/QiITX8oO5y — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 23, 2026

Dizem que nunca tinham visto o pescoço desta tartaruga

Anything to get a woman!

May God forgive me for my warm thoughts and naughtys pic.twitter.com/5KbnJEXXO1 — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 22, 2026

Carros velhos são uma aprendizagem

Oh my gosh!

It’s quite a skill to do so many things at once and still manage to jump into the car.

For those of us with an old car, we’re guaranteed to have strong legs pic.twitter.com/OrmocB8YJx — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 22, 2026

Ela vai-te fazer o mesmo… na massagem… vais ver, vais

Why is it so hard just to eat ice cream?

Do these guys don’t know that they are pissing you off?

At some point it is getting annoying and you don’t want the damn ice cream anymore. It works with children, but with adults it is a different story. pic.twitter.com/xhCepl4X0G — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 22, 2026

Será que é comichão nos joelhos?

Me in the corner after I shaved in the morning and it’s itching like all hell pic.twitter.com/oUIkLYmBZh — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 21, 2026

Mete mais tabaco nessa cena, moça!

Just like mosquitoes when I spray them with insecticide

Type of dance moves Will smith used to hit the Fresh Prince pic.twitter.com/k3rRyqoqx4 — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 21, 2026

Primeiro amor…

One day the perfect couple



The girl’s father: He cries at night.

The boy’s father: That’s my son. pic.twitter.com/k0uDpwIhr8 — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 21, 2026

Quando o meio é o teu meio

I’m always fascinated by the things I can’t do. He should stop pretending to be human: he’s so perfect he looks like a real fish. pic.twitter.com/7rkqCOYnft — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 19, 2026

Robôs a desfilar? Mas anda tudo louco?

La polémica de los robots en el desfile de Milán para el Vogue World, desfilando, reemplazando a las modelos y siendo aplaudidos, es algo que ya se había expuesto en el video de ‘Filthy’, donde muestran como un robot podría llegar a reemplazar incluso a su mismo creador. pic.twitter.com/soq2leFH24 — Kelly Towerss 💫 (@KellyAfterDarkk) September 24, 2026

Em processo de afinação, mas com direito a aula!

Bom fim de semana!