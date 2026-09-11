E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, 25 anos depois de as Torres Gémeas terem sido destruídas, traz-nos um pacote cheio de aroma. Diversão e bom humor, para lembrar que o passado foi lá atrás, e o futuro ainda está para vir.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v972 [20MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
O Dr. Silva está em casa com a mulher a ver televisão, quando toca o telefone. O Dr. atende e do outro lado um amigo diz-lhe:
- Silva, precisamos de mais um para um jogo de sueca. Não podes dar cá um salto?
Responde prontamente o médico:
- É para já!
Desliga o telefone e diz à mulher:
- Maria vou ter que sair.
- Mas o que foi, querido? – Pergunta-lhe a mulher.
Responde-lhe o marido:
- Uma emergência! Já lá estão mais três médicos…
Conversa entre amigos, dizia um:
- Não percebo porque é que um homem não pode casar com mais de uma mulher!
Responde o outro:
- Eh pá, ainda bem que há leis em Portugal que protegem os ignorantes…
Zé Tó há muito tempo que não “mudava o óleo”… Chegou a uma rua de meninas e disse a uma:
– Quanto é o tombo, nina?
– 100 €.
– Muito caro! Muito caro!!!
– Então 50 €.
– Não, não…..eu só tenho 12 €.
– É muito pouco… por isso eu não vou….
– Então eu dou-te 12 € e o telemóvel.
A nina pensou, pensou e disse:
– Está bem.
Foram para o quarto, deram forte e feio até achar minério… o Zé Tó levantou-se, vestiu as calças e deu 12 € à jovem, que disse:
– E o telemóvel?
– Anota aí….91752....
Dois amigos encontram-se num bar. Um deles está com um olho negro.
- O que foi que te aconteceu...? - pergunta o outro.
- Eu levei com um frango congelado na cara, só isso! - responde o amigo.
- Um frango...? Mas como é que aconteceu isso...?
- É que ontem a minha mulher estava de mini-saia e curvou-se para olhar para dentro da arca congeladora. Eu estava atrás dela e não resisti, agarrei-a por trás, e foi ali mesmo...!!!
- Sério...?
- Claro! E ela não queria, remexia-se e eu fiquei com mais vontade ainda. Ela começou a gritar e eu continuava mais vidrado...
- Porra!
- Ela debatia-se como uma louca e eu cada vez mais esganado...
- Já estou a imaginar a cena! - diz o outro, excitado.
- E nessa altura, ela conseguiu pegar num frango congelado e espetou com o dito cujo nas minhas ventas...!
- Mas que coisa estranha! A tua mulher não gosta de sexo...?
- Em casa, gosta! No PINGO DOCE é que não.
Dois casais, amigos de longa data, estavam a jogar às cartas quando um dos homens, repentinamente, sugere:
— Porque é que não experimentamos fazer uma troca de parceiros?
— Boa ideia! — respondem todos.
E cada dupla tranca-se num dos quartos. Duas horas depois, o dono da casa declara:
— Porra, já fazia um bom tempo que eu não sentia tanto prazer! E tu?
— Eu também!
— Eu só estou curioso para saber uma coisa…
— O quê?
— O que será que as mulheres estão achar!
Vídeos
Há imagens que merecem um comentário... tal é a burrice
Coitado do cachorro, excitou-se com a brasa
The puppy got overexcited She's too pretty even for dogs pic.twitter.com/kmrnPIIxhs
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 10, 2026
Esse smoke correu lindamente, não haja dúvidas
She's waiting for the smoke and then... Laughed right in their face! I'm sure that when they present her with the bill, her laughter will turn to tears. pic.twitter.com/DH89JHfLeT
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 11, 2026
Nem o que vai para a boca é certo...
True love does not keep track of what it gives. It simply gives, rationally and without calculation. To truly love is to give without expecting anything in return, to care unconditionally, and to find one’s own happiness in the happiness of another person. In short, this is what… pic.twitter.com/PS9NKVjwA3
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 10, 2026
Que gajo inteligente para jogador, MEU DEUS
This ain't funny from Michael Olise. Man needs to grow up. pic.twitter.com/cqCBWPbpeO
— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) September 11, 2026
Pensilvânia presta homenagem aos 40 passageiros que morreram a bordo do voo 93 no 11 de setembro de 2001
Amor e dedicação ao seu trabalho
He wasn't just extra baggage... He was a passenger who deserved affection.
The way this KLM employee cared for a little dog before its flight moved the person who filmed the moment, who even called for him to get a raise.
Small gestures that speak volumes. pic.twitter.com/p4dDp5DcwF
— Massimo (@Rainmaker1973) September 10, 2026
Que grande jogador... Vitinha no controlo do esférico
I'm sorry, what? 😳
Vitinha 🧙♂️#UCL pic.twitter.com/T4l9DnHJp5
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 9, 2026
Pai do ano: com a pressa, foi andando, não vá a criança nascer ali
This guy is on his way to becoming “Husband of the Year.” A nervous man might panic and even lose his head. pic.twitter.com/QdESLue2YC
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 10, 2026
Estás a fazer na forma errada...
Already having a day and life throws you one of these Gravity never stops pic.twitter.com/gEo3WCaKUm
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 9, 2026
Muito power
I've watched it 20 times and my mind is still blown. I've tried rotating my phone, but I can't figure it out. pic.twitter.com/3W8uUq6s9A
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 9, 2026
Vamos ver como corre o resto da noite
If you were worried that robots were going to steal your jobs, now you should also worry that they'll steal your women. The software is really making the hardware work. pic.twitter.com/iF1dIuJJH3
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 9, 2026
Estavas com muita confiança... demais até
Me while studying vs. me during exams pic.twitter.com/fhF1GpvBg9
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 8, 2026
Nem olhes... que até vais passar mal de tão bom
Please go to the next stop! He's busy!
Did you notice that he didn't even try to take a look? pic.twitter.com/N9IIBTLPjg
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 8, 2026
Sweet dreams...
I don't know if she wanted to experience what her boyfriend feels. She's talented, but she lacks the resources, and besides, her hands are in the wrong place. pic.twitter.com/SqPx3R9axa
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) September 8, 2026
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Bom fim de semana a tooodos!!!
Bom fim de semana.