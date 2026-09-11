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Associação de revendedores de combustíveis acusa o Governo de “mentir aos portugueses”

· Motores/Energia 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Luis says:
    11 de Setembro de 2026 às 16:16

    Coitados! Se não ganhassem nada não havia a possibilidade de descontos de 25 cents/L na GALP, e 20 euros na BP (+ 20 euros) por cada 120 de comprar no Pingo Doce!
    Esse dos 20 euros desconto-o colocando 20,01 €!

    Responder
    • Fumigah says:
      11 de Setembro de 2026 às 16:34

      Tudo certo, mas o cerne da notícia não tem nada haver com o que comentaste. O governo mente descadaramente ao dizer que não lucra com a oscilação dos combustíveis. O estado pode e deve fazer muito mais face á situação presente. Contudo não quero nem estou a “banalizar” os lucros dos milhões que as gasolineiras têm, mas se formos por aí vamos parar a outros setores da economia, como por exemplo a banca.

      Responder
  2. Pedro says:
    11 de Setembro de 2026 às 16:38

    Preciso de uma validação melhor sobre esse valor de imposto.
    No que eu pesquiso vejo que Portugal tem 0.40€ por cada euro gasto em gasóleo.
    Em Espanha, que não vejo valor na notícia, vejo que tem 0.36€ por cada euro gasto em gasóleo.

    De onde vem esses 0.60€ que ele fala e quanto é em Espanha

    Responder
  3. FF says:
    11 de Setembro de 2026 às 16:49

    Quando se junta a fome (Petroliferas) e a vontade de comer (Governo), está tudo dito. Acusa bem o Sr. representante, mas a Fiscalização solicitada não devia ser ao pobres que procura rentabilizar o seu salário e vai abastecer do outro lado da fronteira, não, deve ser promovida pela Presidência, pelos promotores públicos, pelo Tribunal de Contas, este4 com muit a mais responsabilidade,auditorar os lucros das petroliferas que cada vez ganham mais com esta açorda. Mais ainda onde andam as Associaçõies de Transportes, o que estã a fazer para pressionar o governo, falar só, não resolve, é PRECISO ACÇÃO E URGENTE. Porque se vivesse na fronteira, ya sim comprar a Espanha sem epna nem medo e era uma bronca se a polcia me viesse fiscalizar, se fosse emrpesário na fronteira, era lá que ia abastecer, se tivesse uma empresa de transportes, era lá que ia com os camiões, mais ainda, abria lá uma empresa e ponto final, este Governo, tem olhos grandes mas visão pequena e é pena que neste pais de alma tão grande a mentalidade de quem governa e de muitos dirigentes seja tão pequenina.

    Responder
  4. Realista says:
    11 de Setembro de 2026 às 16:50

    Espanha anda a subsidiar os combustíveis… a conta vai chegar mais tarde, sendo que a dívida pública espanhola já passou os 100% do PIB.

    Responder
  5. Max says:
    11 de Setembro de 2026 às 16:50

    “Os postos de combustível que estão junto à fronteira não vendem nada, porque os clientes andam mais uns metros e têm o preço do combustível muitíssimo mais económico”, lamenta.” (ANAREC, notícia da Sábado, 05/12/2025).
    Nada se alterou. Se nada se alterou gostava de perceber de onde saiu a expressão, do presidente da ANAREC, “governo está a mentir aos portugueses”. Mas não há uma única pista que se esclareça de que mentira se trata.
    É um facto que o governo diz que já concedeu apoios em descontos no ISP de 700 milhões de euros – quando ao mesmo tempo diz que o aumento da receita do IVA nos combustíveis tem sido compensada pela diminuição da taxa de ISP – ou seja, o valor dos impostos sobre os combustíveis (ISP+IVA), mantém igual ao valor da primeira semana de março, tal como o governo tem anunciado.
    Se se acusa o governo de estar a mentir – convém esclarecer em quê.
    Eu, que vou acompanhando isto e não tenho especial simpatia pelo governo – digo que não está.

    Responder
  6. Grunho says:
    11 de Setembro de 2026 às 16:50

    Afinal como é? O governo está a ganhar dinheiro com a subida dos combustíveis ou está a perder dinheiro por não acompanhar os impostos de Espanha?

    Responder

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