China já exportou mais carros em oito meses do que em todo o ano de 2025

A China continua a ganhar terreno no setor automóvel. Nos primeiros oito meses de 2026, as exportações de carros de passageiros já ultrapassaram o total do ano passado. Os elétricos e os híbridos plug-in estão a impulsionar esta subida, mas o mercado interno conta uma história diferente.

Exportações chinesas continuam a acelerar

Entre janeiro e agosto, a China exportou mais de 6,2 milhões de automóveis de passageiros, superando os cerca de seis milhões registados em 2025. Em agosto, saíram do país aproximadamente 890 mil unidades, mais 67,1% em termos homólogos, segundo os dados divulgados pela CAAM.

O resultado ganha outra dimensão quando se olha para o calendário: ainda faltam quatro meses para fechar o ano. A fasquia de 2025 já ficou para trás e os próximos meses determinarão a dimensão do novo recorde.

Elétricos e híbridos plug-in pesam cada vez mais

A eletrificação está a transformar as exportações chinesas. Segundo o informações, em agosto foram exportados 526 mil veículos de novas energias, um crescimento de cerca de 130% face ao mesmo mês do ano anterior.

Esta designação, conhecida pela sigla NEV, abrange elétricos a bateria, híbridos plug-in e veículos com pilha de combustível. Os números incluem automóveis de passageiros e veículos comerciais.

Na prática, esta categoria já representou 52,1% de todos os veículos exportados pela China em agosto. Entre janeiro e agosto, as exportações de NEV atingiram 3,435 milhões de unidades, mais 124,3% do que no período homólogo.

Dentro da China, as vendas estão a cair

Apesar do crescimento no estrangeiro, os fabricantes enfrentam dificuldades no mercado doméstico.

De acordo com a Reuters, que cita a associação CPCA, as vendas internas de automóveis de passageiros caíram pelo 11.º mês consecutivo em agosto. A descida foi de 23,7%, para 1,55 milhões de unidades.

Também nos veículos de novas energias existe este contraste. Os dados apresentados pelo CnEVPost mostram uma quebra de 4,6% nas vendas domésticas em agosto. Contudo, ao somar as exportações, as vendas desta categoria cresceram 17,8%, para 1,643 milhões de unidades.

Os números sugerem que a procura externa está a tornar-se cada vez mais importante para sustentar a atividade dos fabricantes na China. Para a concorrência nos mercados internacionais, esta aceleração é um sinal de que a disputa pelos compradores poderá intensificar-se.