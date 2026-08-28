E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, a malta já não quer Rolex, a malta já não pode andar com o braço de fora no carro, a malta já tem de andar com um olho no burro e outro no bacano de motoreta. Bom fim de semana.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v970 [25 MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Estava um casal a assistir a um ballet, e de repente o marido desata às gargalhadas.
- Oh homem, de que é que te estás a rir?
- Estou a pensar na reação do público se eu de repente saltasse ali para o palco, agarrasse uma das bailarinas e fizesse sexo ali.
Passou-se um bocado e começa então a mulher a rir-se.
- Que é que te aconteceu?
- É que tenho estado a pensar naquilo que disseste há pouco...
- E?
- E pensei em qual seria a tua reação se o público gostasse e pedisse bis!
- Paizinho: o teu sócio morreu, não podíamos agora pôr o meu noivo no lugar dele?
- Eu... não sei. Cá para mim tanto se me dá. Combina isso com o cangalheiro.
A Isabel casou-se e foi morar para o andar de cima, mas mesmo assim continuava a comer com os pais.
Certo dia a mãe chama a Isabel e ela:
- Já vou mãe, não demoro.
Diz o Chico (o irmão mais novo):
- Não demora não!... Eu sei o que é que eles estão a fazer.
A mãe: - Deixa de ser parvo e cala-te! Isabel, anda p'ra mesa!
- Já vou mãe!
- Ehehe eu sei o que eles estão a fazer! O puto leva um tabefe e cala-se.
Passado quase meia hora:
- Isabel, filha, despacha-te que a comida fica fria!
Diz a filha quase a chorar:
- Oh mãe já vou...
O Chico então desata-se a rir:
- Eu sei o que eles estão a fazer... A Isabel pediu-me o tubo da vaselina e eu dei-lhe o da cola!!!!
Vídeos
Yap és tu... mesmo quando não és tu
The reality that we men have to live with pic.twitter.com/Byt4X32b9F
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 27, 2026
Imagens que viralizaram esta semana no planeta
Não sei quem está a gostar mais!
Falhanços mas com gosto
A guerra é tramada, deixa os soldados malucos
Benny Hill show He wanted to get for trying to look cool pic.twitter.com/2q85fywD7l
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 27, 2026
Hoje só vim dar uma vista de olhos
The woman you run into when you walk into the party and then spend the rest of the time looking for her pic.twitter.com/F4O1Trvw06
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 27, 2026
Cenas maradas
Será apenas carga de ombro?
No matter who the opponent is, you always have to give it your all pic.twitter.com/Uj5clUOODO
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 27, 2026
Não mijei nada nas calças, foi a torneira
Only boys will understand. This is accuracy. How many times did you do this? pic.twitter.com/FZ3v5JL8kW
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 26, 2026
Se não fosse gravado, ninguém ia acreditar
Conseguem imaginar o que lhe foi pedido para fazer?
What's a bucket of beer? Just grab a bucket and put five beers in them
She must to be new or just a girl? pic.twitter.com/gkyUdvYfoz
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 26, 2026
Elas só se querem divertir
She got her it! Girls wanna have fun pic.twitter.com/NDCQwtG9qH
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 26, 2026
Pois, já sabem quem vai pagar a conta
You know who's going to pay the bill, right? pic.twitter.com/E50c2gU9BA
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) August 26, 2026
Cada idiota!
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Primeiro…
BFDS!