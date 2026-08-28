E Porque Hoje é Sexta

A Isabel casou-se e foi morar para o andar de cima, mas mesmo assim continuava a comer com os pais.

Certo dia a mãe chama a Isabel e ela:

- Já vou mãe, não demoro.

Diz o Chico (o irmão mais novo):

- Não demora não!... Eu sei o que é que eles estão a fazer.

A mãe: - Deixa de ser parvo e cala-te! Isabel, anda p'ra mesa!

- Já vou mãe!

- Ehehe eu sei o que eles estão a fazer! O puto leva um tabefe e cala-se.

Passado quase meia hora:

- Isabel, filha, despacha-te que a comida fica fria!

Diz a filha quase a chorar:

- Oh mãe já vou...

O Chico então desata-se a rir:

- Eu sei o que eles estão a fazer... A Isabel pediu-me o tubo da vaselina e eu dei-lhe o da cola!!!!