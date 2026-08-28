Edição setembro 2026: novas funcionalidades E-goi prontas para crescer na Black Friday

A Black Friday aproxima-se e, para muitas empresas, o sucesso desta época começa muito antes do próprio dia. Saber quem são os seus clientes, perceber o seu comportamento, comunicar no momento certo e recuperar oportunidades de venda pode fazer toda a diferença.

No próximo dia 9 de setembro, às 15h de Portugal e 11h do Brasil, a E-goi realizará uma nova edição do E-goi Product On Air, reunindo as novidades da plataforma e mostrando como podem ser utilizadas para preparar uma estratégia de Black Friday mais eficaz.

Ao longo da emissão, serão apresentados exemplos práticos de como as empresas podem tirar melhor partido dos dados que já têm para criar campanhas mais relevantes e aumentar as oportunidades de venda.

Entre os temas abordados estarão:

Perceber melhor os seus clientes através dos dados de compra, identificando diferentes comportamentos e criando segmentos mais relevantes (RFM — Recency, Frequency, Monetary Value);

através dos dados de compra, identificando diferentes comportamentos e criando segmentos mais relevantes (RFM — Recency, Frequency, Monetary Value); Recuperar oportunidades de venda de forma automática, desde carrinhos abandonados até avisos quando um produto volta ao stock ou fica mais barato;

de venda de forma automática, desde carrinhos abandonados até avisos quando um produto volta ao stock ou fica mais barato; Comunicar através dos canais certos , incluindo WhatsApp e notificações no site (Web Push), para chegar aos clientes de forma mais direta e destacar os seus produtos;

, incluindo WhatsApp e notificações no site (Web Push), para chegar aos clientes de forma mais direta e destacar os seus produtos; Usar Inteligência Artificial (IA) para tomar melhores decisões de marketing, como perceber qual o melhor momento para enviar uma comunicação ou que produto pode fazer mais sentido para cada cliente (Send Time Optimization e Next Best Offer);

para tomar melhores decisões de marketing, como perceber qual o melhor momento para enviar uma comunicação ou que produto pode fazer mais sentido para cada cliente (Send Time Optimization e Next Best Offer); Ligar diferentes ferramentas e simplificar tarefas , explorando novas formas de utilizar a IA para trabalhar com a E-goi (OmniConnect Agent e MCP);

, explorando novas formas de utilizar a IA para trabalhar com a E-goi (OmniConnect Agent e MCP); Transformar uma compra de Black Friday numa relação de longo prazo, aproveitando a oportunidade não apenas para conquistar novos clientes, mas também para fidelizar quem já comprou.

Para tornar este recap mais memorável, as novidades serão apresentadas num formato especial: uma espécie de álbum de verão E-goi, onde cada feature entra como um hit pronto a tocar nas suas campanhas.

A sessão será conduzida por Patrícia Fernandes, com a participação dos especialistas Miguel Gonçalves e Miguel Azevedo, e contará com demonstrações práticas das funcionalidades apresentadas.