E Porque Hoje é Sexta
O acordo de paz entre os EUA e o Irão está tão próximo que já deu a volta completa e regressou ao ponto de partida. Este nosso mundo tem maestros que mais parecem palhaços à frente da banda.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v960 [26 MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
A professora pergunta aos seus alunos nomes de coisas que acabem em "dor" e que comam coisas. O Ricardo diz:
- Predador!!!
A professora responde:
- Muito bem, come as suas presas.
O Paulinho diz:
- O aspirador.
A Professora:
- Bravo! Que imaginação, na verdade podemos dizer que come o lixo.
No fundo da sala grita o Joãozinho, muito convicto da sua resposta:
- Vibrador!!!
Quase a cair da cadeira, a professora responde:
- Ora essa, não estou a ouvir bem, mas isso não come nada!!
E diz o Joãozinho muito depressa:
- Come, come, a minha mãe tem um lá em casa e está sempre a dizer que o vibrador come pilhas comó caraças!
Duas amigas que já não se viam há muito tempo encontram-se e põem a conversa em dia:
- Então Maria como vais? Está tudo bem contigo?
- Tudo bem?... mas o meu marido está com um grande problema...
- Que problema???
- Sabes, ele está impotente a 300%...
- A 300%???... essa é nova para mim... eu só conheço, no máximo, a 100%!
- Oh! A 100% já ele está há muito tempo... mas agora entalou os dedos numa porta... e para agravar a situação...
hoje queimou a língua na sopa a ferver!!!
O jovem casal, em viagem de núpcias, chega ao hotel e preenche a ficha na recepção. Muito gentil, o gerente pergunta:
- Os senhores querem ser despertados pela portaria?
- Sim, sim - responde a agitada noivinha.
- Pode-nos acordar à uma, às três, às cinco e às sete, por favor!
Seis indivíduos carregam um piano pelas escadas de um prédio.
No 4.º andar, um deles resolve ir ver quantos andares faltam.
Volta e diz:
- Tenho duas notícias, uma boa e uma má.
Um deles responde:
- Conta só a boa, a má contas quando chegarmos!
- Ok, faltam 6 andares.
Continuam a subir e quando chegaram ao 10.º andar, um deles pergunta:
- Qual é a má notícia?
- O prédio não é este!
Vídeos
Vamos lá....
Never get old 😂😂 pic.twitter.com/8w7qh1O69Z
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 18, 2026
Diferença delas para eles
Sometimes, but only sometimes, women can be a little complicated... pic.twitter.com/1c3f3rrm1G
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 18, 2026
Novo BMW... fantástico
Surprised!!! pic.twitter.com/iVUcTDprdx
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 18, 2026
A verdade é que os jornalistas estavam invejosos
Rúben Dias culpa jornalistas pela "polémica" da praia. pic.twitter.com/uzItKiHVC9
— Cabine Desportiva (@CabineSport) June 19, 2026
Apresentadora argentina deu a falsa notícia da morte do pai de Messi em direto na TV
💥Florencia Peña dio la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi en Luzu TV.
➡️La actriz y conductora, lo informó al aire y minutos más tarde tuvo que desdecirse.
"Me lo tiraron por acá, ojala sea fake. Esto es lo que está pasando hoy en día con la comunicación" pic.twitter.com/kW6SKFZMzN
— Televisión Argentina (@teleargentinaOK) June 18, 2026
Jornalista, amigo de Ronaldo, critica os portugueses pelo que exigem ao CR7
🚨 Edu Aguirre, amigo de Ronaldo e comentador: "Portugueses deveriam exigir ao resto dos jogadores a este super meio-campo a metade do carácter e da personalidade que tem Cristiano. Parte de Portugal é desagradecida"pic.twitter.com/3dheUv4xlA
— Cabine Desportiva (@CabineSport) June 18, 2026
Imaginação da solteira para rechear a sua rede social
Singles' holidays pic.twitter.com/xThP1kmY3G
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 17, 2026
É uma ordem?
I don't really understand what that tattoo means. Do you know? pic.twitter.com/I6flrGOtWP
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 17, 2026
O pai foi filmar a festa de natal do filho... vejam que querido
The dad who recorded the video of the daycare Christmas party pic.twitter.com/2Y6AUbe35H
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 17, 2026
Caray... que susto!
Idiotas no trabalho... raça única
Adeptos japoneses dão o exemplo
Shout out the Japanese fans! Respect pic.twitter.com/YY59eFL0zZ
— Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 15, 2026
Prioridades
When dealing with men, you have to know how to use the right language pic.twitter.com/0MlDOcMuOM
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 16, 2026
A esposa viu e mandou-o logo ir embora. Qual mundial qual quê...
When dealing with men, you have to know how to use the right language pic.twitter.com/0MlDOcMuOM
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 16, 2026
Quantos cavalos tem este motor?
Least serious creature on the planet pic.twitter.com/zksu41fg1x
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) June 18, 2026
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