E Porque Hoje é Sexta

A professora pergunta aos seus alunos nomes de coisas que acabem em "dor" e que comam coisas. O Ricardo diz:

- Predador!!!

A professora responde:

- Muito bem, come as suas presas.

O Paulinho diz:

- O aspirador.

A Professora:

- Bravo! Que imaginação, na verdade podemos dizer que come o lixo.

No fundo da sala grita o Joãozinho, muito convicto da sua resposta:

- Vibrador!!!

Quase a cair da cadeira, a professora responde:

- Ora essa, não estou a ouvir bem, mas isso não come nada!!

E diz o Joãozinho muito depressa:

- Come, come, a minha mãe tem um lá em casa e está sempre a dizer que o vibrador come pilhas comó caraças!