E Porque Hoje é Sexta
No manicómio, um maluco diz a outro: - Olha lá, tens os sapatos mal calçados. Diz o outro: - Xi, pois tenho... E são logo os dois!; o mundo está tal e qual. Valha-nos o E Porque Hoje é Sexta. Boas férias para quem for de férias e bom fim de semana para todos em geral e alguns em particular.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v967 [30MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Muito bem, gritou São Pedro, vamos organizar duas filas.
Os homens que sempre dominaram as mulheres façam fila do lado esquerdo.
Os que sempre foram dominados pelas suas mulheres façam fila à direita.
Depois de muita confusão, os homens estão em fila.
A fila dos dominados pelas respectivas mulheres tem mais de 100 km.
A fila dos que dominavam as mulheres tinha só um indivíduo.
São Pedro exclama:
-Vocês deveriam ter vergonha! Deus criou-vos à Sua imagem e semelhança, e vocês deixaram-se dominar pelas mulheres... Apenas um de vós honrou o Seu nome e deixou Deus orgulhoso da sua criação. Aprendam com ele!
E, virando-se para o homem solitário, São Pedro pergunta:
- Conte-nos como é que você fez para ser o único nesta fila?
E o homem timidamente respondeu:
- Foi a minha mulher que me mandou ficar aqui!!!
Dois pescadores gémeos, o Zé e o Carlos, um é solteiro e o outro casado.
O solteiro tinha uma lancheira de pesca bem velha, e um dia afunda-se. Nesse mesmo dia a mulher do irmão morre.
Uma senhora, dessas velhotas curiosas, soube da morte da mulher, e resolveu dar os pêsames ao viúvo, mas confundiu os irmãos e acabou por falar com o que perdeu a lancheira.
- Eu só soube agora... que perda enorme. Deve ser terrível para si.
O pescador, apesar de surpreso com a preocupação da mulher, respondeu:
- Pois é, estou arrasado. Mas é preciso ser forte, de qualquer maneira, já estava velha. Tinha a traseira toda arrebentada, cheirava a peixe podre e vazava água como nunca vi. É verdade que ela tinha uma grande rachadela na frente e um buraco na parte de trás, e que cada vez que eu a usava o buraco ficava maior... Mas acho que o que ela não aguentou foi que eu a emprestasse a 4 amigos para a usarem numa saída de fim de semana. Eu bem lhes disse para irem com calma, mas abusaram e ela não aguentou...
- A senhora caiu para o lado!
Ontem à noite fiz amor com a minha mulher quatro vezes seguidas, disse o algarvio!
- E de manhã ela fez um delicioso crepe e disse que me amava muito.
- Ah, ontem à noite fiz amor com a minha seis vezes! Resposta do lisboeta!
- E de manhã ela fez uma deliciosa omeleta e disse que eu era o homem da vida dela.
Como o alentejano ficou calado, o algarvio perguntou:
- Quantas vezes é que fez amor com a sua mulher ontem à noite, compadre?
- Uma, respondeu o alentejano.
- hahah, SÓ UMA??!? Exclamou o lisboeta
- E de manhã, o que é que ela disse?
- Não pares.
Um agente da Brigada de Trânsito manda parar um condutor por excesso e
velocidade.
- Posso ver a sua carta de condução?
- Não tenho. Foi suspensa na minha última contra-ordenação.
- Posso então ver o registo de propriedade do veículo?
- O carro não é meu. Roubei-o.
- O carro é roubado?
- Sim, é verdade. Mas agora que penso nisso, acho que vi o registo de Propriedade no porta-luvas quando lá meti a minha pistola...
- Está uma arma no porta-luvas?
- Sim. Coloquei-a lá depois de matar a dona do carro e ter metido o corpo dela no porta-bagagens.
- Está um CORPO na BAGAGEIRA???
- Sim senhor.
Ao ouvir isto, o agente chama imediatamente o seu superior. O carro foi rapidamente cercado por um cordão policial e o capitão aproximou-se do veículo para controlar a situação.
- Senhor, posso ver a sua carta de condução?, diz o superior.
- Claro, aqui está ela. (A carta é válida).
- A quem pertence este veículo?
- É meu, seu guarda. Aqui tem o registo de propriedade. (O carro é, de facto, do condutor).
- Fazia-me o favor de abrir o seu porta-luvas lentamente para eu verificar se lá se encontra uma arma dentro?
- Sim senhor. (O porta-luvas está vazio)
- Podia abrir o porta-bagagens do seu veículo, por favor?
- Sim senhor. (Não tem corpo nenhum)
- Não compreendo. O agente que o mandou parar disse que você afirmou não ter carta de condução, ter roubado o carro, ter uma arma no porta-luvas e um corpo no porta-bagagens.
- Ah, claro. E aposto que o mentiroso também lhe disse que eu
ia em excesso de velocidade, certo?
No curso de Medicina do primeiro ano, o professor dirige-se ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? - Replica o professor, arrogante, daqueles que têm prazer em gozar com os erros dos alunos (vocês conhecem alguns).
- Tragam um molho de feno, pois temos um asno na sala - ordena o tal professor ao auxiliar do edifício.
- E para mim um cafezinho, cheio! - Replicou o aluno ao funcionário da instituição.
O professor ficou fulo e expulsou o aluno da sala.
Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- Peço desculpa por insistir, mas o senhor perguntou-me quantos rins 'nós temos'. 'Nós' temos quatro: dois meus e dois seus, se o senhor for "normal". Tenha um bom apetite e delicie-se com o feno.
Vídeos
Eishhhh...
Cada p.. de cada doido!!!
Isto sim é viajar com luxo
If someone tells you $1,000,000 can’t buy happiness, show them this video. https://t.co/7XB1LAdrml pic.twitter.com/rEKklbAZMK
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) August 7, 2026
Encontrou uma foto sua com 10 anos num Airbnb
A family renting an Airbnb in San Diego discovered a framed beach photo on the wall that appeared to show their own family from a trip taken about 10 years earlier.
They recognized their swimsuits and remembered the exact day the photo had been taken. pic.twitter.com/izRjh5Tl9s
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) August 7, 2026
Isto sim é um cameraman com experiência, 99 anos anos dela
Grandparents are our greatest living treasure ❤️ pic.twitter.com/0P5t9Tj4hH
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) August 7, 2026
Terapia do sono em comunhão...
Me on a Monday afternoon after winning the lottery https://t.co/xfqx5MLaSY pic.twitter.com/BzVWivztph
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) August 6, 2026
Alguém deixou um isqueiro na máquina de secar
In 2023, a man in Spain accidentally left a lighter fluid refill in his jacket before putting it in a dryer.
The cartridge overheated and exploded, blowing out part of the laundromat wall. pic.twitter.com/3qT6BSz945
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) August 7, 2026
Recorde mundial aos 97 anos
A 97-year-old woman broke her own wing-walking record by standing on the wing of a flying plane.
Betty Bromage completed the stunt to raise money for a hospital in England. pic.twitter.com/akSx9ZIdIg
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) August 6, 2026
Gelatinou o cérebro da namorada
How to laugh at your girlfriend! pic.twitter.com/Ii0QAlaw2G
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) August 6, 2026
As mulheres são umas curiosas!!!
Curiosity is in a woman's genes! pic.twitter.com/B0LGtch1FN
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) August 7, 2026
A cara dele diz tudo...
Australiano encontrou uma píton-tapete no porta-luvas
A Queensland driver opened their glove compartment expecting napkins and registration papers, but found a coastal carpet python staring back instead.
Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 posted the rescue, with wrangler Summer pulling the snake out coil by coil while noting it had… pic.twitter.com/eD8D6wVqKV
— The Tech Buzz (@tbuzzdaily) August 7, 2026
Polícia Judiciária mostrou as imagens da mega apreensão de cocaína num navio porta-contentores
̧̃ A @PJudiciaria realizou uma operação policial em estreita articulação e cooperação com a @MarinhaPT e a @fap_pt que resultou na apreensaõ de cinco toneladas de cocaína e da detenção de 3 cidadãos estrangeiros. Comunicado nos comentários. pic.twitter.com/AUyURwxqzm
— Polícia Judiciária (@PJudiciaria) August 5, 2026
Neymar é insultado de vagabundo pelos adeptos
Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.
️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026
Bartłomiej Kubkowski entrou para a história: o primeiro a atravessar a nado o mar Báltico
El nardador polaco Bartłomiej Kubkowski se volvio la primera persona de la historia en cruzar el mar Baltico a nado
Salio de polonia y termino en Suecia (160 km)
Estuvo 56 horas nadando sin parar, termino internado y le dieron de comer el típico plato sueco Pepinos en salmuera pic.twitter.com/N0ZfzaQcOH
— ElBuni (@therealbuni) August 6, 2026
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