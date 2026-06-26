E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, semana de S. João e muita gente a olhar para o balão, está de volta e traz muito humor. Um bom fim de semana.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v961 [21.6 MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Miquelina conduzia rua abaixo a suar teso porque tinha uma reunião importante e não conseguia encontrar um lugar para estacionar. Olhou para o céu disse:
- Meu Deus, tem pena de mim. Se me arranjares um lugar para estacionar passarei a ir à missa todos os domingos até ao fim dos meus dias e não farei mais sexo nem beberei álcool.
Como que por milagre, aparece um lugar para estacionar. Ela olha então para o céu e diz:
- Esquece o que eu disse! Já encontrei um!
Entra uma rapariga numa loja, atraída por uma coisa brilhante que estava na montra:
– Que é aquilo?
– Aquilo é um termos!
– E para que serve?
– Para manter as coisas quentes quentes e as frias frias!
E ela lá comprou um… passados uns dias, num piquenique, alguém lhe pergunta:
– Que é isso?
– Isto é um termos!
– E para que serve?
– Para manter as coisas quentes quentes e as frias frias!
– E que trazes aí dentro?
– Dois cafés e um litro de gelado!
Uma viúva rica e solitária decidiu que precisava de um outro homem na sua vida. Então, publicou um anúncio no qual podia ler-se:
"Viúva rica procura homem para compartilhar vida e fortuna.
Os requisitos necessários são os seguintes:
1 - Não me bater ...
2 - Não fugir de mim ...
3 - Ser excelente na cama ."
Durante meses a fio o telefone tocou incessantemente, a campainha não parava um segundo e recebeu toneladas de cartas.
Contudo, nenhum dos pretendentes se enquadrava nos condicionalismos exigidos.
Contudo, um dia, a campainha tocou novamente.
Ela abriu a porta e encontrou um africano, sem braços nem pernas, deitado no tapete da porta.
Perplexa, ela perguntou-lhe:
- Quem é você? O que quer?
- Olá! - disse ele - A sua procura terminou. Sou eu o homem dos seus sonhos.
- Ah sim?
E porque acha que é?
- Ora - ripostou ele -, não posso bater-lhe, porque não tenho braços, e não posso fugir de si, porque não tenho pernas.
- Está certo! - retorquiu ela - E o que o faz pensar que é assim tão bom na cama?
Ele respondeu:
Eu toquei à campainha, não toquei??
Um alentejano e uma avec toda jeitosa de minissaia esperam pelo autocarro na respectiva paragem. Quando este chega, a rapariga avança e ao subir para o autocarro uma rajada de vento faz-lhe esvoaçar a saia. Diz a rapariga para o alentejano:
Oh, c’est la vie!
Responde este:
s’ê lhâ vi? Vi-lha toda!
Vídeos
Vídeo dentro do avião quando se deu o sismo na Venezuela
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que os passageiros de um avião pronto a descolar da Venezuela sentiram o abalo. É possível ver o interior da aeronave a tremer. O voo acabou por ser cancelado e os passageiros foram retirados do avião.
Acompanhe ao minuto… pic.twitter.com/LzXitnWpnN
— SIC Notícias (@SICNoticias) June 26, 2026
Violento sismo também sentido no mar
Fishermen witnessed dust engulfing Venezuela’s city of La Guaira after twin earthquakes struck region
Follow our live coverage: https://t.co/LbDSMaWq0Q pic.twitter.com/6Ncw0SqJOS
— BBC News (World) (@BBCWorld) June 26, 2026
Pedro Neto reage..."Sou o mais bonito do Mundial"
Pedro Neto: "Sou o mais bonito do Mundial? Não é nada de admiração... uma coisa completamente normal, opinião unânime sobre ser o mais bonito do grupo, nem foi tema no balneário"😭 pic.twitter.com/K8dFfaOTeT
— Cabine Desportiva (@CabineSport) June 25, 2026
Arte com veículos elétricos
WoW!! Awesome pic.twitter.com/B9Ixa4VID6
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 25, 2026
Cum caneco tanto tombo
Isto sim é um homem às sérias
He had been waiting so long for that moment, and... pic.twitter.com/9JYZb8Y1r6
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 23, 2026
Habilidades Extremas | O Melhor de 2026 (Até Agora)
A gravidade a fazer o seu trabalho
Gravity doing its job pic.twitter.com/O33FBmjswP
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 23, 2026
Diferença do toque feminino para o toque masculino
Facewash Girls vs Men
Men, we go through a lot in this world pic.twitter.com/P5MXHvxxn4
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 21, 2026
O golo que merece uma bola de ouro
*Copa do Mundo rolando*
enquanto isso a subtrama da Série B: pic.twitter.com/D9Xviz5smT
— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 22, 2026
Imagens que ficaram virais esta semana
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