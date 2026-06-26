Fim da calvície? Novo comprimido provou aumentar a densidade capilar em poucos meses

Um novo tratamento oral para a queda de cabelo em homens está mais perto de chegar ao mercado, depois de resultados muito positivos numa fase avançada de testes clínicos, e com a vantagem de poder ser mais seguro do que as opções já disponíveis.

O problema da alopecia androgenética

A alopecia androgenética, mais conhecida como calvície de padrão masculino, é uma condição hereditária e hormonal extremamente comum, que pode começar a manifestar-se já na puberdade.

Os primeiros sinais costumam ser uma linha de cabelo que recua ou uma rarefação visível no topo da cabeça. Com o tempo, os folículos afetados acabam por encolher por completo e deixam de produzir cabelo.

Dada a dimensão do problema, não faltam no mercado soluções de todos os tipos, de comprimidos a loções e pomadas, que prometem (nem sempre com sucesso) travar ou inverter este processo.

Um comprimido derivado de um medicamento para a tensão arterial

É neste mercado já bastante preenchido que entra o VDPHL01, um fármaco não hormonal desenvolvido pela empresa biofarmacêutica norte-americana Veradermics.

Trata-se de um comprimido de minoxidil de libertação prolongada, uma substância que, na verdade, já não é nova.

O minoxidil foi originalmente criado como medicamento para a hipertensão arterial. Foram os próprios médicos que, ao acompanhar os pacientes, notaram um efeito secundário curioso: o aumento da densidade capilar.

Foi dessa forma que nasceu a versão tópica do minoxidil, hoje amplamente usada no combate à queda de cabelo. Mais tarde, surgiram também versões orais, hoje vendidas por marcas conhecidas como Hims, Rogaine ou Pfizer.

O problema é que estes comprimidos de minoxidil oral, ao serem adaptações de um medicamento pensado para outro fim, trazem avisos sobre possíveis riscos cardiovasculares, além de poderem causar tonturas, palpitações, inchaço, náuseas e vómitos.

Procurando resolver estes problemas, o VDPHL01 não se trata apenas de mais um comprimido de minoxidil, mas de uma formulação de libertação prolongada desenhada especificamente para tratar a queda de cabelo, com o objetivo de manter a eficácia, mas reduzir os efeitos secundários.

🔍 Os números do ensaio clínico Os resultados da fase 3 do ensaio clínico, de tipo aleatório, duplamente cego e controlado por placebo, parecem confirmar a promessa. No estudo participaram cerca de 500 homens com queda de cabelo de grau leve a moderado, divididos em três grupos: Um a tomar 8,5 mg de VDPHL01 uma vez por dia; Outro a tomar a mesma dose duas vezes por dia; Um terceiro a receber apenas placebo. Os primeiros sinais de crescimento capilar já eram visíveis a partir do segundo mês de tratamento. Ao fim de seis meses, os resultados mostraram melhorias significativas: Os participantes que tomaram o fármaco uma vez por dia registaram um aumento médio de 30,3 cabelos por cm2 ;

; No no grupo de duas tomas diárias o aumento foi de 33 cabelos por cm2 ;

; O grupo do placebo registou apenas 7,3 cabelos por cm2. Quanto à melhoria visível da cobertura capilar, 79,3% dos participantes com uma toma diária e 86% dos que tomaram duas vezes por dia notaram progressos, contra apenas 35,6% no grupo do placebo. Já a percentagem de quem alcançou uma cobertura classificada como "melhorada" ou "muito melhorada" foi de 48,4% e 62,9%, respetivamente, face a apenas 13,4% no grupo placebo.

Um marco para a dermatologia

Para os especialistas envolvidos no estudo, estes resultados representam uma viragem importante. O dermatologista Michael Gold, investigador do ensaio, sublinha que até agora a dermatologia tratava a queda de cabelo recorrendo a um fármaco "pedido de empréstimo" à cardiologia, numa formulação que nunca foi pensada para este fim e em doses definidas de forma pouco rigorosa.

Segundo Gold, o VDPHL01 é a primeira formulação oral de minoxidil desenvolvida especificamente para a queda de cabelo de padrão genético, e a primeira a apresentar resultados positivos de eficácia e segurança numa fase 3.

Já Reid Waldman, diretor-executivo da Veradermics, destaca a vertente da segurança. Segundo ele, os resultados desta fase 2/3 confirmam que a nova formulação consegue otimizar o minoxidil oral para um crescimento capilar significativo, ao mesmo tempo que minimiza os efeitos secundários e o risco cardíaco.

Para Waldman, este é um momento decisivo não só para a empresa e os investidores, mas sobretudo para os milhões de pessoas afetadas por este tipo de queda de cabelo.

E as mulheres?

Depois do sucesso nos ensaios com homens, a Veradermics já avançou para a fase seguinte, estando a recrutar mulheres para o primeiro ensaio clínico de fase 2/3 do fármaco em pacientes do sexo feminino com queda de cabelo de padrão genético.

Se vier a ser aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), o VDPHL01 tornar-se-á o primeiro tratamento oral não hormonal aprovado para a calvície de padrão genético sem os riscos cardiovasculares associados às formulações atuais, tanto em homens como, eventualmente, em mulheres.

Um avanço que muitos dermatologistas e pacientes aguardam há décadas.