E Porque Hoje é Sexta

A loira queria fazer dieta e vai ao médico, que a examina e lhe diz:

- Você vai comer normalmente durante dois dias. Depois vai saltar o terceiro. Depois come normalmente mais dois dias, e torna a saltar o terceiro. Daqui por duas semanas regressa cá.

Passadas duas semanas a loira regressa ao consultório.

Diz o médico:

- Então, como se sente?

- Ai, doutor... Ia morrendo...

- De fome?

- Não, de tanto saltar!