E Porque Hoje é Sexta
O Mundial ainda mal começou e já há uma equipa em desvantagem: a dos que ficaram na alfândega. Entre adeptos barrados e até um dos melhores árbitros do mundo impedido de entrar nos EUA, parece que o primeiro cartão vermelho do torneio foi mostrado pela imigração. Siga para mais dicas de culinária!
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v959 [26 MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Na livraria diz o cliente:
- Queria o livro: "Como ficar milionário da noite para o dia."
O empregado embrulha dois livros.
Diz o cliente:
- Eu pedi só um livro!
Responde o empregado:
- Eu sei. O outro é o Código Penal. Sempre vendemos os dois juntos.
O rapaz desabafa com um grande amigo:
- Estou com um problema seríssimo lá em casa.
- O que foi?
- Meu filho de 8 anos engravidou a empregada!
— QUÊ ??? Desculpa, conta lá isso bem, Carlos? Como foi que aconteceu?
- O caralh** do moço furou todos os meus preservativo!
A loira queria fazer dieta e vai ao médico, que a examina e lhe diz:
- Você vai comer normalmente durante dois dias. Depois vai saltar o terceiro. Depois come normalmente mais dois dias, e torna a saltar o terceiro. Daqui por duas semanas regressa cá.
Passadas duas semanas a loira regressa ao consultório.
Diz o médico:
- Então, como se sente?
- Ai, doutor... Ia morrendo...
- De fome?
- Não, de tanto saltar!
O bêbado entra num bar e grita:
- Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!
- Você está maluco? - intervém o dono do bar. - Nós estamos em junho!
E o bêbado:
- Junho?! Carayyyy... é hoje que eu apanho quando chegar em casa!
Vídeos
Esta IA faz o que o utilizador está a pensar
Trying to kick like a pro…
Physics had other plan pic.twitter.com/YPPQQsTloO
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 11, 2026
Caber, cabe... não sei se sai
Cada um que aparece no mundo
The ride operator choosing to ignore him
How he feel? pic.twitter.com/uvPzmo68Py
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 11, 2026
Beijo de língua entre estas duas fêmeas
French Kiss 💋 pic.twitter.com/81GjYiiY9N
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 11, 2026
Reação honesta... até ficou sexy
She ruled my heart
She hit me
What about you? pic.twitter.com/d2cxCyH1XA
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 10, 2026
Sim, sim, é de perder a cabeça
I don't blame him!
when you do the laundry, this happen to you too ?
But we love to see her on it pic.twitter.com/wpSzcZVBFd
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) June 7, 2026
Há coisas que só mesmo filmando
O mundo pariu alguns destes... não tenham dúvidas
A violência nas estradas entrou noutro nível
He would have been a menace if he was complete pic.twitter.com/zATWd4ElyX
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) June 12, 2026
Árbitro brasileiro tem um inglês perfeitinho
WORLD CUP REFEREE SAMPIAO MAKES FUNNY MISTAKE MAKING ANNOUNCEMENT 🇲🇽🇿🇦
The 2026 World Cup has just started, but fans are already laughing at a very awkward moment. A Brazilian referee named Wilton Sampaio became famous on the internet during the Mexico vs. South Africa match.…
— Busby Davey (@UTDavey) June 12, 2026
Um espetáculo de luzes marcou a inauguração da Torre de Jesus Cristo na Sagrada Família em Barcelona.
Um espetáculo de luzes marcou a inauguração da Torre de Jesus Cristo na Sagrada Família em Barcelona.pic.twitter.com/svtZ4U0UKh
— Mundo Vivo (@mundo__vivo) June 10, 2026
Este é o hino que temos de ouvior... fantástico Arraial da Vila Berta
A adaptação do tema "Canção de Engate", de António Variações, continua a dar que falar entre os portugueses e desta vez fez-se ouvir no Arraial da Vila Berta, no bairro da Graça, em Lisboa.#arraial #lisboa #lisbon #bairrodagraca #homensdobarco #vaimundial #vilaberta #worldcup… pic.twitter.com/8m5YOeUpKW
— SIC Notícias (@SICNoticias) June 11, 2026
Se estava no meio do campo... podia ter sido uma tragédia
😱 Cámara cae sobre el campo en pleno partido de fútbol
Un incidente ocurrió durante un partido amistoso entre Hungría y Kazajistán, cuando una cámara telescópica cayó desde una gran altura sobre el terreno de juego. pic.twitter.com/uUF86ZyUJU
— Sepa Más (@Sepa_mass) June 11, 2026
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