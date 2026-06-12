Segurança Social: há uma novidade que vai facilitar a vida
A Segurança Social introduziu uma melhoria importante no Portal e na App que promete tornar as simulações de apoios mais rápidas e eficientes.
Segurança Social: preenchimento automático dos dados
A partir de agora fazer simulações no Portal ou na App da Segurança Social ficou ainda mais simples, pois passou a existir o pré-preenchimento automático de dados.
Até agora, os utilizadores tinham de inserir manualmente vários dados pessoais e profissionais para realizar uma simulação. Com a nova funcionalidade, esse processo passa a ser automatizado.
O sistema preenche automaticamente a informação relevante, permitindo que o utilizador avance diretamente para a simulação.
Apesar da automatização, a Segurança Social mantém a flexibilidade: os utilizadores continuam a poder editar ou introduzir manualmente qualquer informação, caso pretendam ajustar ou corrigir algum dado.
Esta atualização reforça a aposta na digitalização dos serviços públicos, tornando o acesso à informação mais simples, rápido e intuitivo para todos os cidadãos.