Starlink volta a aumentar os preços e obriga a pagar 10 euros por mês para alugar antena

A Starlink voltou a ficar mais cara e o fornecedor de internet por satélite de Elon Musk está agora a ajustar os preços e os planos que oferece. O aumento dos preços ocorreu de forma indireta, com a implementação de uma taxa mensal de aluguer de equipamento de € 10.

A empresa de Internet por satélite continua a aumentar os preços. Este é o terceiro aumento de preços no país, incluindo uma reestruturação das suas tarifas. Neste caso concreto, o aumento é de 10 euros em todas as três tarifas, mas apenas para novos clientes. Os clientes existentes não serão afetados.

No entanto, o pagamento desta mensalidade não confere direito à manutenção do equipamento. Além disso, evitar este aumento é impossível exceto se já possuir uma das antenas parabólicas da operadora. Quando alguém subscreve o Starlink, geralmente não tem a antena e o equipamento necessário para receber a ligação dos satélites da SpaceX.

Até agora, este equipamento era fornecido gratuitamente na subscrição de um plano. Não era um presente, mas sim um empréstimo sem custos. Ora, este empréstimo custa 10 € por mês. Independentemente do plano escolhido, a mensalidade será sempre a mesma. A única forma de evitar o aumento de preço é já possuir uma antena. Atualmente as tarifas oferecidas são 3.

10 euros por mês para alugar antena

O Plano Residencial 100 (35 € + 10 € por mês) com até 100 Mbps de download, 15-35 Mbps de upload, mini router Wi-Fi 5. Sem prioridade em caso de congestionamento da rede. Inclui um mini router Starlink com cobertura até 204 m². Há ainda o Plano Residencial 200 (45 € + 10 € por mês) com até 200 Mbps de download, 15-35 Mbps de upload, router Wi-Fi 5. Sem prioridade em caso de congestionamento da rede. Inclui um router Starlink Gen 3 (Wi-Fi 6). Cobertura até 297 m².

Por fim temos o Plano Residencial Max (65 € + 10 € por mês) com até 400 Mbps de download, 20-40 Mbps de upload, router Wi-Fi 6 + Mini Wi-Fi 6 Mesh para alargar a cobertura em casa e desconto ao subscrever o Starlink Roaming (para viagens). Possui prioridade de rede. Inclui um router Starlink Gen 3 e um Mini Mesh gratuito para ampliar a cobertura Wi-Fi.

Com este aumento de preço, acaba por se pagar 79€ por mês por um plano da Starlink ao escolher o plano mais caro. O plano intermédio custaria até 55€ e o mais barato, 45€. Estes valores são naturalmente elevados, tendo em conta que até recentemente, a Starlink apenas disponibilizava dois planos com tudo incluído muito mais baratos. A empresa estabeleceu uma forte presença na Europa e está a aproveitar-se disso para aumentar significativamente os seus preços.