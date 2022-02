E Porque Hoje é Sexta

O diretor do hospício resolve fazer um teste com os

Tenho um amigo que estava noivo há quase um ano e prestes a casar. Dizia-se feliz mas sentia algum mal estar relativamente à futura cunhada. Moça bonita, com 22 anos, sempre vestida com camisolas justas e, na maioria das vezes, sem sutiã.

Um dia, a moça telefonou-lhe e combinou um encontro, alegadamente para discutirem preparativos do casamento.

Mal se encontraram, ela começou a dizer-lhe que nutria por ele sentimentos muito fortes, que o desejava e que queria fazer amor com ele, pelo menos uma vez, antes que ele se casasse com a irmã.

Ele ficou sem palavras, incapaz de responder-lhe o que quer que fosse.

Então ela disse que ia subir para o quarto e que esperaria lá por ele.

Ele ficou paralisado, durante uns segundos, a vê-la subir as escadas e nisto precipitou-se para a porta de entrada, abriu-a e correu em direcção ao seu carro.

E, de repente, a surpresa. Toda a família da futura mulher estava junto ao carro e desatou a aplaudi-lo.

O futuro sogro, com os olhos rasos de água, abraçou-o e felicitou-o por ter passado com sucesso naquele pequeno teste. Disse que não quereria melhor marido para a filha e deu-lhe as boas vindas à sua família.

E a moral da história é: Guardar sempre os preservativos no porta-luvas do carro!