Getcovidpass: É fácil ter o Certificado Digital da COVID no Android e iOS

Nos últimos dias ensinamos como é que os utilizadores poderiam ter o Certificado Digital da COVID no Android e iOS. É verdade que o certificado pode ser facilmente obtido via app do SNS, mas será mais fácil se estiver disponível na carteira do Android ou iOS.

Hoje, usando o serviço Getcovidpass, ensinamos como podem ter o Certificado Digital no Android e iOS sem ter de instalar nenhuma app.

O Certificado Digital COVID da UE é um documento digital que constitui prova de que uma pessoa:

foi vacinada contra a COVID-19, OU

recebeu um resultado negativo num teste, OU

recuperou da COVID-19

De acordo com números de janeiro, foram emitidos mais de 13,7 milhões de certificados digitais em Portugal, a grande maioria a atestar a vacinação contra a COVID-19.

De acordo com a SPMS foram também disponibilizados cerca de 600.000 certificados digitais incluindo já a dose de reforço da imunização contra o vírus SARS-CoV-2.

Como ter o Certificado Digital da COVID na carteira do Android e iOS?

Com o serviço Getcovidpass pode criar uma cópia do seu Certificado Covid da UE e guardá-lo de forma segura na sua carteira digital. Este serviço é oferecido gratuitamente ao público em geral como contribuição na batalha contra a pandemia COVID-19.

Para usar o serviço basta que abra a página Getcovidpass (através de um Desktop ou smartphone), digitalize o código QR do seu certificado e depois escolha se quer importar para a carteira do Android ou iOS.

Como viram usar este serviço é muito simples e dá jeito muito jeito porque o certificado passa até a estar disponível offline. QUem quiser pode sempre instalar a app Stocard - ver artigo seguinte.