Jogos grátis no PS Now para fevereiro de 2022

O Playstation Now recebe este mês de fevereiro, tal como costuma suceder todos os meses, novidades para o seu catálogo de jogos.

Os mais recentes já são conhecidos e podem ver aqui, quais são e que poderão fazer download e começar a jogar, se tiverem uma subscrição válida do serviço, claro!

A Sony Playstation revelou recentemente os próximos jogos a chegarem ao catálogo do seu serviço, Playstation Now.

Assim sendo, para quem tenha uma subscrição válida do serviço, já pode começar a jogar os seguintes jogos.

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition

Este mês de fevereiro, Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition, é estrela no serviço PlayStation Now e ficará disponível até ao próximo dia 2 de maio de 2022.

Esta é a oportunidade para muitos jogadores descobrirem ou redescobrirem o clássico Grand Theft Auto: Vice City atualizado para a nova geração de consolas, com melhorias que incluem novas iluminações e atualizações ambientais, texturas de alta resolução, distâncias de escrita aumentadas, controlos aprimorados, entre muitas outras.

Quem gostou do jogo na versão original, irá gostar certamente ainda mais, nesta edição.

Little Big Workshop

Em fevereiro chegou também, Little Big Workshop, um titulo onde os jogadores com subscrição ativa do serviço PlayStation Now poderão gerir a sua própria fábrica e os seus trabalhadores, com tudo o que isso inclui.

Comprar máquinas e desenhar linhas de produção eficientes dentro do prazo estipulado, garantindo a satisfação do cliente são algumas das preocupações dos jogadores, que terão como objetivo o de expandir e melhorar uma pequena oficina até a tornar numa indústria de respeito.

Ao longo do jogo será possível desbloquear máquinas cada vez mais sofisticadas, adicionar novos métodos de produção, criar mais empregos e espaço de laboração. Se tudo correr bem, rapidamente terá várias linhas de produção a produzir centenas de produtos todos os dias.

Through the Darkest of Times

Em fevereiro também celebramos a chegada de Through the Darkest of Times ao serviço PlayStation Now.

Neste jogo de estratégia, o jogador irá liderar um pequeno grupo de resistência em Berlim de 1933, formado por pessoas comuns, de judeus a católicos, comunistas a patriotas.

O objetivo passa por minar o regime aos poucos, espalhando panfletos de consciencialização sobre a verdadeira intenção dos nazis, pintando mensagens nas paredes, sabotando, recolhendo informações e recrutando mais seguidores, tudo isto, mantendo o disfarce. Se as forças do regime descobrirem o grupo, as suas vidas estarão em perigo.

E ainda...

As novidades Playstation Now, não se ficam por aqui e, em fevereiro, chegou também ao catálogo do PlayStation Now o título indie Death Squared, um jogo para até quatro jogadores onde, o jogador terá de guiar equipas de dois ou quatro robôs através de níveis cada vez mais complexos para os seus objetivos codificados por cores.

O caminho através de cada nível está repleto de armadilhas mortais que rapidamente enviam os autómatos para a sucata pelo que para progredir, os jogadores deverão trabalhar em conjunto para aprender cada etapa através de tentativa-erro, colocando novos conhecimentos em ação para sobreviver e ter sucesso.

Para além do modo história de dois jogadores, este título inclui ainda desafios especialmente desenhados para grupos de quatro jogadores.