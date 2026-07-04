Kynseed já tem data para as consolas

Criado por veteranos do desenvolvimento de Fable, Kynseed é um RPG e life sim que recebeu recentemente data de lançamento para as consolas.

A PixelCount Studios anunciou que Kynseed, o seu RPG sandbox de Life Sim desenvolvido, será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch no próximo 4 de agosto de 2026 e com uma grande atualização de conteúdos.

Depois de conquistar uma forte comunidade no PC, o jogo prepara-se para chegar às consolas, convidando os jogadores a explorar o vasto mundo de Quill, onde cada decisão influencia o futuro de uma família ao longo de várias gerações.

Em simultâneo, a versão para PC recebeu na semana passada, de forma gratuita, a expansão Tavern Update, uma atualização muito pedida pela comunidade que permite aos jogadores abrir e gerir a sua própria taberna. Será possível servir comida e bebidas, contratar funcionários, gerir o inventário e criar um espaço de convívio onde os habitantes de Quill se reúnem.

Em Kynseed, os jogadores plantam uma bolota mística que dá origem à sua árvore genealógica. Ao longo da aventura, será possível constituir família, cultivar a terra, gerir vários negócios e explorar um mundo repleto de personagens memoráveis, criaturas inspiradas em contos de fadas e inúmeros segredos.

À medida que o tempo passa, as personagens envelhecem e acabam por morrer, mas a aventura não termina aí. O controlo passa para os seus descendentes, permitindo que a história continue geração após geração, enquanto as escolhas do passado moldam o futuro da família.

Desde o lançamento da versão completa para PC, em dezembro de 2022, Kynseed recebeu mais de uma dezena de grandes atualizações que enriqueceram significativamente a experiência de jogo. Entre as principais novidades destaca-se a introdução da Taberna, uma funcionalidade que permite aos jogadores gerir o seu próprio estabelecimento, servindo comida e bebidas, contratando funcionários e criando um espaço de convívio para os habitantes de Quill.

As atualizações trouxeram também uma narrativa mais aprofundada, com novas personagens, missões inéditas, uma região adicional para explorar e melhorias no sistema de combate, proporcionando uma progressão mais equilibrada. Paralelamente, foram adicionadas centenas de opções de personalização, permitindo decorar e modificar tanto o interior como o exterior das quintas, bem como desbloquear novas funcionalidades para as propriedades.

Os relacionamentos com os NPCs também foram expandidos, oferecendo a possibilidade de criar laços mais fortes com as personagens do mundo de Quill. Estas amizades podem traduzir-se em ajuda na construção de estruturas agrícolas, reparações e até no acesso a novas áreas do mapa.

Outro destaque é o sistema de acompanhamento da progressão, que inclui mais de 400 desafios capazes de recompensar os jogadores com dinheiro, objetos e novos elementos de personalização. A tudo isto juntam-se diversas melhorias de qualidade de vida, como a criação de objetos em lote, um sistema de mensagens para alertas de eventos e missões, melhorias na inteligência artificial dos NPCs e várias otimizações que tornam a experiência mais fluida e acessível.

Todo este conteúdo estará disponível também nas versões para consolas desde o primeiro dia, acompanhado por uma interface e um esquema de controlos totalmente adaptados aos comandos.

Além da componente agrícola, Kynseed oferece inúmeras atividades. Os jogadores poderão gerir uma loja, trabalhar como ferreiro, produzir poções numa botica, cozinhar, fabricar equipamentos, explorar masmorras, combater criaturas fantásticas, descobrir provérbios que revelam a história do mundo e estabelecer relações com dezenas de habitantes que se recordarão das ações — boas ou más — do protagonista.

O cofundador da PixelCount Studios, Neal Whitehead, afirmou que o lançamento nas consolas representa um objetivo de longa data para a equipa: "Trazer Kynseed para as consolas é um marco pelo qual trabalhámos durante muito tempo. A comunidade de PC foi extraordinária e o seu feedback permitiu tornar o mundo de Quill muito mais rico e vasto do que era no lançamento. Sabemos que muitos jogadores queriam viver esta aventura nas consolas e dedicámos bastante tempo a garantir que a experiência fosse natural, intuitiva e completa."

Também Sir Ian Livingstone, presidente da PixelCount Studios e uma das figuras mais influentes da indústria dos videojogos, destacou a ambição do projeto: "O objetivo de Kynseed sempre foi oferecer aos jogadores um nível de liberdade e de construção de legado raramente visto nos RPGs sandbox. Entre a criação de objetos, a exploração, o combate, a agricultura, a gestão de uma ferraria ou simplesmente ver a família crescer, Kynseed oferece uma enorme variedade de experiências num universo encantador. Estamos muito satisfeitos por os jogadores da PlayStation, Xbox e Nintendo Switch poderem finalmente plantar a sua própria árvore genealógica a partir de 4 de agosto."