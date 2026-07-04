Receio em comprar um carro a GPL? Não faz sentido ter medo

Durante muitos anos, os carros a GPL (Gás de Petróleo Liquefeito) foram alvo de inúmeros mitos. Mas será que ainda existe razão para ter receio de comprar um automóvel a GPL?

Se perguntar a quem nunca teve um carro a GPL qual é a sua maior preocupação, a resposta será, muito provavelmente, a segurança.

No entanto, os sistemas modernos de GPL evoluíram significativamente. Os depósitos são fabricados em aço de elevada resistência, incluem múltiplas válvulas de segurança e são sujeitos a testes rigorosos antes de serem homologados. Em caso de acidente, o risco não é superior ao de um veículo a gasolina ou gasóleo.

Na realidade, os problemas que deram origem à má reputação do GPL remontam a instalações antigas, realizadas há várias décadas, quando a tecnologia estava longe dos padrões atuais.

Mito: "Perde muita potência"

Outro dos mitos mais conhecidos é que um carro a GPL "anda menos".

Embora exista uma ligeira diferença teórica, nos sistemas modernos essa perda é praticamente impercetível para a maioria dos condutores. Nos veículos bi-fuel de fábrica, a gestão eletrónica está otimizada para ambos os combustíveis, oferecendo um comportamento muito semelhante ao funcionamento a gasolina.

O consumo é maior?

Sim. O GPL tem um poder energético inferior ao da gasolina, pelo que o consumo em litros tende a ser entre 10% e 20% superior.

Contudo, como o preço por litro continua a ser bastante mais baixo, o custo por quilómetro acaba normalmente por ser inferior, sendo precisamente esta uma das grandes vantagens do GPL.

Existem postos suficientes?

Há alguns anos esta era uma preocupação válida.

Hoje, Portugal conta com centenas de postos de abastecimento GPL, embora a cobertura continue a ser menos abrangente do que a da gasolina e do gasóleo, sobretudo em algumas zonas do interior. Ainda assim, para a maioria dos utilizadores, o abastecimento faz parte da rotina sem grandes dificuldades.

E a manutenção?

Um carro a GPL necessita de alguma manutenção específica, como a substituição periódica de filtros e inspeções ao sistema.

Se a instalação foi realizada por uma oficina certificada e o plano de manutenção for cumprido, o sistema é considerado bastante fiável.

Posso estacionar em parques subterrâneos?

Este é talvez o mito mais persistente.

Os veículos modernos homologados para GPL podem circular e estacionar normalmente, desde que cumpram a regulamentação em vigor. Ainda assim, alguns parques privados continuam a manter sinalização antiga que restringe a entrada de veículos GPL, apesar de muitos já permitirem o acesso. Convém verificar sempre a sinalização existente.

Então... ainda há razões para ter receio?

Não, claro que não.

Os carros modernos a GPL são seguros, económicos e tecnologicamente maduros. O maior "problema" continua a ser o preconceito criado por experiências de há várias décadas. O GPL deixou mesmo de ser uma solução de nicho, e em Portugal as vendas deste tipo de veículos tem crescido bastante.

Naturalmente, como qualquer automóvel, a qualidade da manutenção faz toda a diferença. Um sistema GPL mal instalado ou negligenciado pode causar problemas, tal como acontece com qualquer outra tecnologia automóvel.

Se percorre muitos quilómetros por ano e pretende reduzir significativamente os custos com combustível sem dar o salto para um veículo elétrico, um carro a GPL continua a ser uma das alternativas mais interessantes do mercado.