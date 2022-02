Operadores acusados de cobrar 5G quando “ainda há pouca cobertura”

O 5G já é uma realidade em Portugal! No entanto, a cobertura ainda não é melhor em Portugal, apesar de ainda estamos num período de gratuitidade.

Num comunicado enviado às redações, a Deco Proteste acusa os operadores de cobrar 5G quando "ainda há pouca cobertura".

Até 31 março, a MEO, NOS e Vodafone dão acesso gratuito à rede 5G para quem tem telemóveis compatíveis. A partir de abrir o acesso à rede 5G irá representar custos para o lado do cliente "sobretudo nos pacotes com menos de 10 GB [gigabytes] de internet".

De acordo com a Deco Proteste

No caso dos tarifários para telemóvel da Meo, são apenas os tarifários pós-pagos os que estão incluídos nesta situação. Os três operadores optaram por cobrar um valor adicional pelo 5G nos tarifários mais utilizados (e mais baratos) - algo que não aconteceu com as tecnologias antecessoras

António Alves, coordenador de hi-tech da Deco Proteste, refere ainda que

O 5G está em fase inicial de implementação, com cobertura ainda reduzida, pelo que pouco sentido faz cobrar mais para conceder o acesso à tecnologia

As medições revelaram que os valores estão ainda longe do que alguns operadores referem nos seus sites (ex: até 10Gbps), sendo que estas indicações de velocidade se referem aos tetos máximos que se perspetivam que o 5G possa atingir no futuro