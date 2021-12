E Porque Hoje é Sexta

Um homem chega ao céu, onde é recebido por São Pedro. Após os cumprimentos, São Pedro explica-lhe que, para entrarem, os pénis têm que ser cortados aos homens:

- Que disparate, São Pedro! Como é que eu vou cortar uma coisa que na Terra me deu tanta alegria?

- Não há outra forma, meu filho. Aqui no céu não há sexo. Ou deixas cortar, ou não entras.

O tipo olha para baixo, olha para as caldeiras fumegantes do inferno e acaba por aceitar.

É levado a uma sala onde há três pessoas à espera. Pouco depois chega uma anjinha espectacular, vestida de enfermeira, com as asas envolvidas em película esterilizada e manda entrar o próximo. Poucos segundos depois, ouvem-se vários gritos de dor... silêncio total... volta a anjinha e chama mais um. Desta vez ouve-se apenas um grito forte de dor, e depois, silêncio.

Quando chega a vez do terceiro, nada se ouve. Silêncio profundo. Chega a vez do homem...

Ele pergunta à anjinha uma explicação a respeito dos gritos diferentes e ela responde, muito surpreendida:

- Não lhe explicaram? Então é assim. Nós aqui cortamos os pénis de acordo com a profissão que o dono teve na Terra. O primeiro gritou muito, porque eu cortei-lho com uma Rebarbadora, visto ele ter sido serralheiro. O segundo deu só um grito forte, porque foi cortada de uma só vez... ele era talhante. O terceiro não gritou porque era médico e foi anestesiado antes.

O homem desata a rir às gargalhadas, e sem entender nada, a anjinha fica a olhar.

O rapaz desaperta os botões das calças e diz à anjinha:

- Chupa até ele cair, meu amor! Na Terra eu era vendedor de gelados!!!