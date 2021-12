Very Peri – Sabia que 2022 já tem uma “cor do ano”?

Há 23 anos que a Pantone escolhe a cor do ano que influencia o desenvolvimento de produtos e as decisões de compras em vários setores. Estas escolhas estão patentes nas áreas mais óbvias, como a moda ou decoração, mas o próprio desenvolvimento de aplicações, das cores para os novos smartphones ou computadores, são baseadas nesta paleta.

O este ano que está a terminar foi marcado pelo Illumina Ting e pelo Ultimate Gray, um amarelo vivo e um cinza básico. 2022 terá como cor do ano o Very Peri.

Very Peri - a cor do ano de 2022, segundo a Pantone

Very Peri surge nomeada pela Pantone como a cor de 2022. O Very Peri, que nos traz o lilás aos nossos olhos, é uma cor que combina "a tranquilidade constante do azul com uma infusão energética de vermelho", tal como descreve o Pantone Color Institute.

O Pantone Color Institute é a unidade de negócios da Pantone que destaca as principais cores sazonais das passarelas, seleciona a Cor Pantone do Ano, prevê tendências globais de cores e faz assessoria a empresas sobre cores para produtos e identidade visual da marca.

A cor do ano da Pantone tem vindo a influenciar o desenvolvimento de produtos e as decisões de compra em vários setores, incluindo moda, decoração e design industrial, bem como embalagens de produtos e design gráfico.

O processo de seleção da Cor Pantone do Ano, segundo a empresa, requer uma consideração cuidadosa e análise de tendências. Para chegar à seleção a cada ano, os especialistas em cores da Pantone no Pantone Color Institute vasculham o mundo à procura de novas influências de cores.

O Very Peri surge, então, como uma nova visão do mundo, "mais alegre e mais quente", dados pela cor azul. O vermelho, por sua vez, vem trazer a esta cor uma "sensação fortalecedora de novidade".

Este ano, ao invés de pegarem no seu catálogo e escolher uma cor, os especialistas criaram uma cor nova:

A criação de uma nova cor pela primeira vez na história do nosso programa educacional de cores "Cor do ano Pantone" reflete a inovação e transformações globais que estão a acontecer no mundo

Referiu a diretora executiva do Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman.

As cores de 2021 escolhidas foram o Illumina Ting e pelo Ultimate Gray, um amarelo vivo e um cinza básico, que queriam transmitir a "resiliência" e o "otimismo", demonstrados em ano de pandemia.